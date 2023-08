Alba Reyes denuncia que está apunto de quedarse sin un techo seguro para su hijo

La actriz y Miss Universe Puerto Rico 2004, Alba Reyes, denunció a través de su página de Facebook que está a punto de quedarse sin un techo seguro para ella y su hijo de un año, Noah Ryan, producto de su relación con un pelotero del cual se desconoce su identidad.

Según alega Reyes, presentó una demanda de reclamación de alimentos, mejor conocida como pensión alimentaria, donde solicitó que el apartamento donde convivía con el menor y su padre fuera reconocido como “hogar seguro”.

No obstante, aseguró que dos semanas después, el padre de su hijo vendió el apartamento a un tercero “para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece... Pero aquí está la parte interesante… el dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo ÚNICO accionista es el mismo dueño del apartamento”.

La actriz expresó que se encuentra “viviendo una pesadilla” porque la corporación presentó contra ella una demanda por desahucio y, tras buscar protección del Tribunal de Familia, este determinó que le pertenece al tercero (la corporación). Asimismo, al acudir al Tribunal de Apelaciones, el segundo foro judicial “decidió no revisar la resolución del Tribunal de (Primera) Instancia porque según ellos no hubo parcialidad, aunque lo que se argumentó fue que existe un error de estricto derecho no parcialidad”.

Reyes manifestó que el sistema judicial le falló y está violentando los derechos básicos de su primogénito: “en un sistema que de muchas maneras está diseñado para que la persona con más recursos abuse, el mismo sistema busca llevarte a un punto donde te des por vencido porque si no tienes los mismos recursos para luchar terminas luchando contra la otra parte y contra el sistema mismo”

Asimismo, exreina de belleza puntualizó que lleva meses de incertidumbre ya que no sabe cuánto tiempo más tendrá un techo seguro para su hijo.

“Como mamá llevo meses con una ansiedad y miedo indescriptible viviendo día a día sin saber cuándo tendremos que irnos… y sin saber a donde. Ninguna madre debería pasar por esto”, finalizó escribiendo Reyes.