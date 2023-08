Fallece Bob Barker, expresentador de “Miss Universe” y “The Price is Right”

El legendario presentador de televisión estadounidense, Bob Barker, falleció este sábado a los 99 años de edad en su hogar en Los Ángeles, California, confirmó el publicista Roger Neal.

Barker fue el rostro durante casi medio siglo de los icónicos programas “Truth or Consequences” y “The Price Is Right”. También, fue animador y maestro de ceremonias de “Miss Universe”, incluyendo en 1970, cuando ganó Marisol Malaret.

Además de su pasión por los medios de comunicación, Barker se destacó como activista por los derechos de los animales. Diariamente, instaba a sus espectadores a “esterilizar o castrar a sus mascotas”.

“Estoy muy orgullosa del trabajo pionero que Barker y yo hicimos juntos para exponer la crueldad hacia los animales en la industria del entretenimiento y que incluye trabajar para mejorar la difícil situación de los animales maltratados y explotados en los Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Nancy Burnet en un comunicado de prensa.

Barker se jubiló en junio de 2007 y le dijo a la audiencia de su estudio: “Les agradezco, gracias, gracias por invitarme a su casa durante más de 50 años”.

Barker estaba trabajando en la radio en 1956 cuando el productor Ralph Edwards lo invitó a una audición como nuevo presentador de “Truth or Consequences”, un programa de juegos en el que los miembros de la audiencia tenían que hacer acrobacias extravagantes.

En una entrevista de 1996 con The Associated Press, Barker recordó haber recibido la noticia de que lo habían contratado: “Sé exactamente dónde estaba, sé exactamente cómo me sentí: colgué el teléfono y le dije a mi esposa: ‘Dorothy Jo, ¡Lo tengo!’”

Barker permaneció en “Truth or Consequences” durante 18 años, incluidos varios años en una versión sindicada.

En total, grabó más de 5,000 programas a lo largo de su carrera. Dijo que se retiraba porque “recién estoy llegando a la edad en la que el esfuerzo constante de estar ahí y hacer el show físicamente es mucho para mí. ... Es mejor (irse) un año antes que un año demasiado tarde”.

Como personalidad televisiva, Barker mantuvo un toque de la vieja escuela: por ejemplo, no tenía micrófono inalámbrico. Al igual que el micrófono en sí, el cable del micrófono le sirvió como accesorio, movido y refinado con despreocupación.

La longevidad de su carrera, dijo, fue el resultado de estar contento. “Tuve la oportunidad de hacer este tipo de espectáculo y descubrí que lo disfrutaba... Las personas que hacen algo que disfrutan muchísimo y empezaron a hacerlo cuando eran muy jóvenes, no creo que quieran parar”

Nacido en Darrington, Washington, en 1923, Barker pasó parte de su infancia en la reserva india Rosebud en Dakota del Sur, donde su madre viuda había aceptado un trabajo docente. Más tarde, la familia se mudó a Springfield, Missouri, donde asistió a la escuela secundaria. Sirvió en la Marina en la Segunda Guerra Mundial.

Se casó con Dorothy Jo Gideon, su novia de la secundaria, quien murió en 1981 después de 37 años de matrimonio. No tuvieron hijos.

Barker recibió un premio a la trayectoria en la 26ª edición anual de los premios Daytime Emmy en 1999. Cerró sus palabras de aceptación con la despedida: “Esterilicen o castren a sus mascotas”.