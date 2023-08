“Es muy difícil de procesar”: Katiria Soto llora en vivo tras surgir detalles sobre la muerte de la niña April

La reportera, abogada y presentadora principal de “Noticentro Edición Estelar” (Wapa TV), Katiria Soto, compartió este sábado con sus seguidores las razones que la hicieron llorar en medio de una transmisión en vivo.

El momento se dio cuando la periodista Tatiana Pérez Ramos culminó una intervención sobre el caso de April Thais Ortiz Quiñones, la niña de dos años que falleció en Guayanilla a causa de un patrón de maltrato y abuso sexual.

“Convertirme en madre ha impactado mi trabajo como periodista. Sin duda, mi hija es mi motivación para luchar por un mejor país, pero cuando llegan noticias tan terribles como el caso de la pequeña April, es muy difícil de procesar”, explicó Soto.

La comunicadora aseguró que los detalles presentados durante el caso que se lleva contra Jiovan F. Ortiz Soto y Naiari Quiñones Rivera, padres de la menor y principales sospechosos de la muerte de la infante, le “retorció el estómago”.

“La descripción tan gráfica del agente investigador que fue transmitida por la Rama Judicial, me sacó las lágrimas”, detalló.

Igualmente, la telereportera opinó sobre la determinación del Tribunal Supremo, quien denegó la petición de la abogada de defensa de la madre de la víctima, donde pedía que no se transmitiera públicamente la vista.

“El tribunal no se convenció con el argumento de que lo que se ventile en sala podría perjudicar el bienestar de la hermanita de tres años. Con mucho respeto, difiero de esta postura. Si al máximo foro no les convenció el efecto que pueda tener en la vida de la hermana, quizás debieron considerar el efecto social. No creo que enterarse de las aberraciones de un monstruo, abone en nada a la salud mental del país”, recalcó.

También, Soto aprovechó para pedir a sus colegas “cubrir los abusos e injusticias contra nuestra niñez desde un enfoque educativo y de conciencia de responsabilidad social”.

El caso de Ortiz Quiñones se remonta al pasado mes de junio. Según se desprende del informe oficial del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Ortiz Soto violó y golpeó a su hija en diferentes partes de su cuerpo.

La investigación de las autoridades reveló que los padres de April, al notar que esta inconsciente y sangraba, la trasladaron al Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT) de Guayanilla, donde posteriormente fue declarada muerta.

Ortiz Soto, de 35 años, enfrenta nueve cargos, entre estos: asesinato en primer grado, incesto y agresión sexual. Se le impuso una fianza de $5.5 millones. Mientras, Quiñones Rivera, de 29 años, enfrenta dos cargos de maltrato y se le impuso una fianza de un millón de dólares.

Actualmente, Ortiz Soto y Quiñones Rivera se encuentran recluidos en los complejos correccionales de Ponce y Bayamón, respectivamente.

La vista preliminar contra el hombre continuará el 20 y 21 de septiembre, a las 9:00 a.m, con el testimonio de la patóloga forense, Rosa Rodríguez.