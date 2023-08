Sobrevivientes de trata humana sufren acoso por parte de fanáticos de “Sound of Freedom”

Luego de varias semanas desde que estrenó “Sound of Freedom” en las salas de cine la controversia alrededor de la película no ha parado.

La película aborda el delicado tema de la trata infantil y las redes de tráfico de personas, lo que ha abierto un serio debate, además de despertar el interés de fans de las conspiraciones, el QAnon y defensores de la extrema derecha. Ahora, Vice News reporta que muchos sobrevivientes reales de tráfico humano han comenzado a ser acosados por seguidores de la película, quienes a menudo buscan desestimar sus experiencias.

El citado medio rescata los testimonios de algunos sobrevivientes de tráfico, que han dedicado su vida a combatir el trauma que ser víctimas de esto les ha dejado, así como a ofrecer oportunidades de rehabilitación a quienes han atravesado la misma experiencia. Destaca Sabra Boyd, periodista, consultora y sobreviviente de trabajo infantil y tráfico sexual, quien tras el lanzamiento de Sonido de Libertad ha tenido que lidiar con fanáticos de la película:

“Cuando los fans de la película de QAnon me llamaron pedófila porque me atreví a criticar que la película no contrató a ningún superviviente para ayudar a escribir el guión o realizar consultas, pasé una hora llorando. No puedo comprender por qué dijeron eso, especialmente a una sobreviviente de trata de niños. No entiendo por qué los fans de la película prefieren escuchar a Tim Ballard que a los verdaderos supervivientes de la trata. Pero el problema es que las soluciones a la trata de personas y de niños no son tan emocionantes como una película de acción”, expresó.

Los fans de la película desestiman los testimonios de víctimas reales

Por su parte, José Lewis Alfaro, un sobreviviente de trata sexual y laboral que ahora trabaja como consultor y experto en experiencias vividas en temas de trata, también compartió sus confrontaciones con seguidores de Sonido de Libertad:

“Si comparto públicamente algo que se oponga a la película, recibo muchos insultos y muchas reacciones. Es realmente interesante para mí cómo la gente está más que dispuesta a escuchar la historia de un superhéroe de un hombre rico y no está dispuesta a confiar y escuchar a aquellos que realmente la han vivido. [...] La gente me ha dicho ‘No fuiste traficado, lo querías, probablemente te gustó porque eres gay’. Cosas horribles como esa. Estoy viendo que sucede lo mismo hablando de su película. La gente me dice: ‘Eres un traficante, eres un depredador’. Todas estas son teorías de conspiración de QAnon, y la gente se lo dice a quienes no están de acuerdo con la película. Es como, ¿sabes siquiera lo que he experimentado en mi vida?”, indicó.