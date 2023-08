Regresa la parodia “¡Hasta las Tetas!”

“Yo guindé la pava, acribillé a Rivera Schatz, le tiré por la espalda a Ricky Rosselló cuando salía del país y le entré a tiros al mismísimo PIP. “, dijo hoy la parodista Wilda Rodríguez al advertir que ella “mató” en parodia antes que Residente y Ricky Martin.

Con su acostumbrado sentido del humor - negro/fresita - Rodríguez anunció que regresa con parodia pura y dura en “¡Hasta lasTetas 2023!” a la sala Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas a las 8:00 PM del viernes 1ro de septiembre y a las 4:00 pm del domingo 3 de septiembre.

“La parodia no es chiste. Me entra un guille de Gigi Fernández cuando dicen que solo ahora “corre la sangre” con el trabajo de Residente y Ricky Martin. Yo maté primero en esa liga, pero solo con la boca porque no tengo presupuesto para efectos visuales y de sonido”, dijo la periodista/parodista.

Rodríguez remonta los orígenes de su rol como parodista al trabajo que hizo en la sala de prensa de La Fortaleza para los años 68 al 70 junto a su entonces colega Eddie López y al que reconoce como quien la inspiró a utilizar la sátira como instrumento de análisis sociopolítico.

En “Hasta las tetas”, Rodríguez caricaturiza y satiriza con su pluma y su voz la actualidad y la clase política puertorriqueña en un espectáculo fuerte, pero jocoso. “Siempre lo he hecho porque estoy bien convencida de que la parodia política es una de las formas más subversivas de enfrentarse a la realidad política del país”.

Su espectáculo fue uno de los más grandes éxitos de Moneró en el 2022, con un equipo de músicos de prestigio que suben de nuevo con ella a la tarima en “¡Hasta las Tetas, 2023!”. Cuatro reconocidos músicos ponceños: los maestros Modesto Delgado en piano y guitarra, José “Pucho” Ruiz en la trompeta, Erick Pérez en la percusión y Tony Mazucamba en el bajo. Rock, rap, salsa y baladas famosas serán reinterpretadas por este conjunto en el que todos cantan.

El Cancionero de esta edición de ¡Hasta las tetas! ( la edición pasada se convirtió en un artículo de colección), se repartirá antes del evento, para que el público los acompañe a reír y cantar las parodias.