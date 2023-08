Reaparece Amaia Montero junto a su hermana Idoia tras salir del hospital

La exvocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, reapareció este fin de semana en las redes sociales junto a su inseparable hermana Idoia. La cantante publicó una fotografía en su Instagram sonriendo con unas grandes gafas de sol y, de background, la canción de Alejandro Sanz y Camila Cabello “Mi persona favorita”.

Esta publicación se da un mes después de que la artista saliera de terapia intensiva del hospital madrileño Beata María Ana tras sufrir una serie de complicaciones derivadas de una cirugía que se realizó en la mano.

“Montero pasó un postoperatorio complicado, ya que no habría seguido al pie de la letra las directrices médicas que pautaron los facultativos después de la intervención”, informó el pasado mes de julio el programa español televisivo Espejo Público (Antena 3).

Fue en octubre de 2022, cuando la artista causó revuelo en las plataformas digitales luego de publicar varios mensajes que preocuparon a sus fans, en especial, uno donde escribió “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”, acompañado de una foto en blanco y negro donde se apreciaba a la española despeinada, sin maquillar y totalmente irreconocible.

Amaia Montero

En noviembre del mismo año, varios medios de comunicación publicaron imágenes de Montero saliendo de una clínica Universitaria de Navarra donde fue ingresada por razones aún desconocidas.

“Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, puntualizó la cantautora en el también programa televisivo español Socialité (Telecinco).

Luego de casi 12 meses de ausencia en las redes sociales y del foco mediático, Amaia Montero regresó de la mano de su hermana, quien ha sido un apoyo incondicional en las diversas etapas de su vida.