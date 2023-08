“Música romántica no pasa de moda”, Ken-Y estrena ranchera “Aferrado”

Kenny Vázquez, mejor conocido como Ken-Y, no le tiene miedo a los nuevos retos y eso lo demostró al lanzar el nuevo sencillo “Aferrado” en el género de regional méxicano.

“A mi siempre me ha gustado hacer de todo en la música. Me gusta experimentar cosas nuevas que es lo que hecho durante todos estos años y me faltaba hacer este género”, explicó el artista en entrevista.

De igual forma, el sencillo es una colaboración con el artista mexicano Tony Aguirre.

“Conocí a Tony Aguirre, hicimos contacto y hemos creado una amistad muy chévere y pues de esa amistad decidimos compartir nuestra música”, indicó.

El tema en la canción es de amor, algo que Ken-Y lleva en la sangre y por lo cual se distingue.

“Siempre he apostado a la música romántica. La música romántica es música que no tiene fecha de expiración”, afirmó.

Asimismo, Ken-Y aseguró que no se cierra a explorar otros géneros de música, pues tiene la mirada puesta en el “Tecno”, “Dancehall” y “Afrobeats”.

Por otro lado, adelantó que “Aferrado” será parte de el nuevo álbum que está trabajando en medio de una gira con RKM. El álbum se llamará “Eros” y contará con muchas “sorpresas”.

Ken-Y añadió que sus fans deben de estar pendientes a sus redes sociales @ken_y_official para sus próximos lanzamientos.