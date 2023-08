Finalista de “La casa de los famosos México” revela a exhabitantes que no soporta

El mexicano Alfonso “Poncho” de Nigris reveló a su llega a du natal Monterrey, Nuevo León, a las dos habitantes que no soporta de “La casa de los famosos México” y con quienes no volvería a cruzar palabras

“Sofía [Rivera], es insoportable, es mala persona; desagradable ser humano “Es una persona odiosa. [Odio] todo, todo [de Sofía]”, indicó De Nigris a Televisa Monterrey

Pero Sofía no fue la única exhabitante del ‘reality show’ que mencionó.

“Poncho”, quien quedó en el tercer lugar de la primera temporada, dijo que tampoco tolera a Ferka, tercera eliminada de la competencia.

“[Sofía] y Ferka son odiosas, por eso la gente las sacó tan rápido, son malas personas, nunca les va a ir bien en la vida, a menos que cambien su forma de ser, son malas personas, tienen un corazón podrido. Ferka y Sofía son personas que están podridas por dentro. Por eso les fue así”.

Este dijo además que: “no las volví a saludar. No soy hipócrita. No quise entrar a lo último que hicieron de VIX [El after] porque querían que entráramos y no quise entrar con ellas a la casa. Ya salí, ya terminé mi trabajo y no las saludo, ni me despido, ni nada”.

La primera temporada de LCDLF MX fue ganada por la influencer Wendy Guevara, mientras el presentador, modelo y locutor peruano; Nicola Porcella, se quedó con el segundo lugar.

El actor mexicano Sergio Mayer y Emilio Osorio Marcos, hijo de Niurka Marcos, quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.