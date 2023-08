Natalia Jiménez : “Aprendí a ya no cantar desde el rencor”

Natalia Jiménez aprendió a andar por la vida sin pensar mucho en el futuro, sino en el presente. A lo largo de su carrera ya ha pasado por la fama y algunos obstáculos, pero siempre hay cosas que le sorprenden como la reciente discriminación que sufrió en un restaurante de Los Ángeles.

“No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero eso es una muestra de lo que se vive a diario, por eso lo compartí en mis redes”, señaló. Tras el mal sabor de boca, la cantante sigue con Antología 20 años Tour por diferentes ciudades mexicanas, luego visitará España y Estados Unidos.

La nueva canción inédita se llama El pobre, “es un huapango que compuse con con Cheche Alara y con Mario Domm lo hicimos los tres por zoom (risa) y será parte de mi nuevo disco de antología que será un digno cierre de la gira”.

Natalia Jiménez es continuamente comparada con Rocío Dúrcal, algo que no le molesta, sino resulta un gran halago.

“Para mí eso es un honor que me comparen con Rocío porque fue la española más grande en México y un icono de la música mexicana. Así que yo siendo española es un honor que me comparan con ella. Nuestros estilos son medio diferentes pero nos une que llegamos a México a probar suerte con la música mexicana”, explicó.

Muchas cosas emocionan a la cantante, una de ellas el reencuentro de La Quinta Estación a pesar de que sigue la pelea legal por la custodia del nombre.

“Va estar muy divertido porque Ángel (Reyero) y yo decíamos sacamos a pasear el Ferrari un rato (risa) es lo que haremos el próximo año. Vamos a reencontrarnos ya nos hacía ilusión hacer conciertos, la idea es que la gente nos vuelva a ver juntos en el escenario; tal vez, se llamará El sol si regresa o El sol no regresa. Vamos a estar en España, México y otros países. De momento estamos solo planeando salir a tocar, luego que grabemos un disco o DVD de la gira, pues no tengo ni idea (risa). En el tema del nombre ya tenemos a los abogados trabajando en España, porque somos los dueños del nombre y de la marca acá en México y yo soy la dueña. Ellos (Pablo Domínguez y Sven Martín) no lo pueden usar en México, espero que en España ocurra lo mismo”, reveló.

La artista afirma que está mejor que nunca, sobre todo que su vida personal comienza a tener una estabilidad al poder ver a su hija: “Es un alivio que mi hija pueda viajar a México. Hace varias semanas estuvimos en Acapulco, ya no hubo necesidad de traerla sin recurrir a una acción legal”.

Sobre el disco que lanzará y que marcará la celebración por los 20 años adelantó, “ya está grabado y presentando el primer sencillo. Aprendí a ya no cantar desde el rencor, ahora canto desde la posición de que me acepto, me quiero y que salí adelante de todo”.