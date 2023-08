Elena Poniatowska es galardonada con el premio internacional a la creación literaria “Carlos Fuentes”

La escritora mexicana Elena Poniatowska sigue sumando reconocimientos a sus 91 años. El último, otorgado el lunes, fue el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en español, un galardón que la Secretaría de Cultura mexicana y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan a escritores que, por el conjunto de su obra, enriquezcan el patrimonio literario de la humanidad.

Según indicó la Secretaría en un comunicado, el jurado valoró que sus textos, tanto periodísticos como literarios, hayan “narrado, mediante testimonios y ficción, momentos capitales de la historia reciente de México”.

Algunos fueron el movimiento estudiantil de 1968 (compilados en “La noche de Tlatelolco”), el terremoto de 1985 en Ciudad de México (reunidos en “Nada, nadie. Las voces del temblor”) o el alzamiento de la guerrilla zapatista en Chiapas en 1994.

Desde muy joven comenzó a trabajar como periodista entrevistando a personalidades como el premio Nobel mexicano Octavio Paz y codeándose con grandes, como lo relata en “El amante polaco”. Desde esos años 50 y 60 hasta ahora no ha perdido el placer de la escritura y ha tocado casi todos los géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, crónica periodística, entrevistas y hasta adaptaciones teatrales.

Poniatowska nació en París el 19 de mayo de 1932, hija de Jean E. Poniatowski y María de los Dolores Amor Escandón (conocida como Paula Amor), siendo su madre descendiente de una familia mexicana exiliada. Su familia emigró de vuelta a México durante la Segunda Guerra Mundial y Poniatowska se naturalizó mexicana en 1969 al casarse con el astrónomo mexicano Guillermo Haro.

“Todos somos venidos a menos, todos menesterosos, en reconocerlo está nuestra fuerza”, dijo Poniatowska en 2014 al recibir el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las letras en español y que dedicó a todos los marginados y a las mujeres que sufren la violencia. “Me enorgullece caminar al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos”, agregó.

El año pasado celebró su 90 cumpleaños con un emotivo homenaje en el Teatro de Bellas Artes de Ciudad de México, donde se suele despedir a los más grandes del país cuando fallecen pero que quiso celebrarla en vida.

Meses antes, en una entrevista con AP, hablaba de cómo los años le dieron seguridad para escribir. “Lo hago mejor ahora que lo hacía antes, es más fácil”, dijo. “Siento que meto menos patas, que tengo más experiencia, que la gente ya me conoce más... Siempre me he sentido muy rodeada de cariño”.

El premio internacional Carlos Fuentes fue instaurado en 2012 en memoria del escritor mexicano, autor de clásicos como “La muerte de Artemio Cruz”, y en ediciones anteriores ha recaído en escritores como el peruano Mario Vargas Llosa (2012), el nicaragüense Sergio Ramírez (2014), el español Luis Goytisolo (2018), la chilena Diamela Eltit (2020) o la también mexicana Margo Glantz (2022).