Rauw Alejandro cambió su perfil de Instagram y borró las fotos que tenía con Rosalía

El exponente del género urbano, Rauw Alejandro, parece haber hecho “borrón y cuenta nueva”en su pasada relación con la cantante española Rosalía tras haber borrado la mayoría de sus publicaciones en la red social Instagram, incluyendo la fotos que tenía junto con su ahora expareja.

El puertorriqueño sorprendió cuando se dio a conocer que había terminado con la cantante española Rosalía con quien mantenía tres años de convivencia y habían hecho público su compromiso.

“Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver”



Rauw Alejandro en su nueva canción “Hayami Hana” dedicada a Rosalía pic.twitter.com/DA3VFulLF4 — cossio (@oscarcozz) August 10, 2023

El cantante ha manifestado que está dolido por lo ocurrido. A pesar de la ruptura y de todo lo que dicen, Raul Alejandro Osorio deja constancia del amor bonito y real que vivieron juntos al sacar a la luz un nuevo tema denominado ‘Hayami Hana’. La letra de la canción deja claro los sentimientos profundos del cantante:

“Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo/ Si los mejores días tú me has regalado/ Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’… Todo te di y lo volvería hacer/ Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer”.

Los rumores de una supuesta separación por terceros quedaron aclarados ya que ambos pidieron respeto en este proceso que están viviendo.

💔Rauw Alejandro tiene el corazón partío y le dedica unas letras a Rosalía 😢 #RauwAlejandro #Rosalia pic.twitter.com/J9lk1zXwbD — TE LO DIGO 👽 (@TeLoDiigo) August 10, 2023

Muchos de los seguidores al escuchar la letra que el cantante le dedicó a la Catalana, le dejaron mensajes:

“Es bonito ver que entre tantas canciones a ex parejas tirándose pullas, llegue este hombre a romper la regla y crear algo bonito”, “Una canción llena de sentimiento y de cierta forma nos logró transmitir por el difícil momento que está pasando. Ellos eran una de mis parejas favoritas y me causo mucha tristeza la noticia de su separación”.

“La canción te pone el corazón chiquito, refleja el mal momento que está pasando. Este amor es bonito. Dios quiera volver a verlos juntos y que sea para siempre. Esta parejita siempre me encantó y la amé”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Por su parte, Rosalía ha decidido mantenerse alejada de las redes sociales tras finalizar su exitosa gira mundial de Motomami y también su compromiso. La artista por lo visto ha decidido vivir el despecho en la más absoluta intimidad, sin dejar constancia de sus pasos en las plataformas digitales, donde sus seguidores la echan de menos. Hasta ahora no reacciona públicamente a la canción de su ex.