Emocionados Vilmarie Mojica y Tommy Ramos tras dejar a sus hijas en la escuela

Como ocurre con muchos padres boricuas, el gimnasta Tommy Ramos y la voleibolista Vilmarie Mojica tuvieron una emotiva mañana este lunes al dejar a sus dos hijas en la escuela.

Valeria, la hija mayor de los atletas, inició hoy su primer día en kindergarten. Mientras que la hija menor, Camila, comenzó pre-pre.

“El año pasado, para pre-kinder de Valeria, yo no lloré porque ya ella había pasado la experiencia de pre-pre. Pero esta vez he llorado. Como que sentí que dejé a mi última bebé a manos de la maestra, solté lo que me quedaba”, explicó Mojica en redes sociales.

Por su parte, Ramos expresó: “Primer día de clases, ninguna de las dos nenas lloró, la madre lloró”. Este añadió que también se sintió emocionado, tras llevar a sus hijas en la escuela.

Muchos padres se identificaron con la pareja y compartieron sus experiencias.

“Yo lloro todos los años y cuando dejé a mi hija en su hospedaje para la universidad lloré mucho”, comentó una seguidora. Mientras que otra expresó: “A mi también me pasó igual”.

Otra persona que se mostró emocionada por el primer día de clases de su hija, fue la excantidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro.

“Si ella cree que por crecer evitará que la entre hasta el salón el primer día de clases… está bien equivocada. Podrá tener mil años y medir seis pies y seguiré estando presente”, compartió en redes sociales.

A las expresiones de Lúgaro se unió el coordinador general del MVC, Manuel Natal: “La “teenager” de casa todavía permite a mamá y a papá acompañarla en el primer día de clases y darle muchos, muchos, muuuuuuchos besos”.