Gal Gadot y Alia Bhatt disfrutaron ser enemigas en “Heart of Stone”

Mañana estrena Heart of Stone, una de las grandes apuestas del año para Netflix. Se trata de una excitante cinta de acción y espionaje protagonizada por Gal Gadot –quien además coproduce el filme- sobre una agente secreta que trabaja para una organización ecoambiental que se ve involucrada en una conspiración internacional cuando un hacker intenta robar tecnología importante.

En la cinta, que guarda algunas similitudes con las series de Mission Impossible y las películas de James Bond y que está dirigida por Tom Harper (The Aeronauts, Peaky Blinders), la artista israelí comparte roles con Jamie Dornan, Matthias Schweighofer y Alia Bhatt, cotizada actriz británica de origen hindú, quien debuta en una mega producción hollywoodense.

En entrevista exclusiva con Metro Puerto Rico, realizada previa a la huelga de actores del SAG-AFTRA, ambas actrices se expresaron sobre los retos de antagonizar en personajes complejos.

4 preguntas para Gal y Alia:

Gal, en esta película luces muy relajada en tu personaje a pesar de que tienes que lidiar con prácticamente dos personalidades, para proteger tu identidad. ¿Cómo fue trabajar esa dualidad?

━Fue muy divertido y siento que, en esencia, Rachel Stone es una mujer con muchas contradicciones. Ella es un increíble agente secreto de alto perfil que prospera con la adrenalina, pero al mismo tiempo le resulta muy difícil trabajar dentro del sistema y seguir las reglas. Ella es como un cañón suelto, que además tiene un buen sentido de la justicia. Como actriz es realmente divertido sentir que mi personaje tiene sustancia que puedo tomar y simplemente entretenerme.

Alia, tienes una carrera exitosa en la India. ¿Cómo te llegó este proyecto que te convenció de trabajar en un proyecto como este? Si pudieras identificar algunas diferencias en el proceso de filmación entre India y Hollywood, ¿Cuáles serían?

━Creo que necesitaba ver convincente. Por supuesto, el guion y el personaje son lo más importante y me emocioné mucho cuando lo leí. Fue una lectura tan hermosa, rápida y entretenida llena de giros y sorpresas. Estaba tan feliz con la forma en que todos y cada uno de los personajes estaban tan bien delineados. Ser antagonista por primera vez interpretando ese tipo de personaje, no necesitaba que me convencieran. Seré muy honesta, con mucha sinceridad creo que hacer cine en todo el mundo, y he hecho películas en tres idiomas, hindú, telugu y ahora inglés, el cine y los escenarios cinematográficos son exactamente iguales. Es el mismo propósito, el mismo impulso, trabajar hacia una visión y en equipo.

Gal, esta película dice franquicia por todas partes como productora, ¿cuáles son tus planes con esta nueva marca? Teniendo en cuenta la importancia de las ubicaciones, ¿qué lugares exóticos te gustaría filmar de tener una secuela? ¿Quizás en Puerto Rico?

━(Ríe) ¿Sabes que grabé en Puerto Rico Fast & Furious? Allí aprendí a surfear. Cuando comenzamos esta película mi objetivo era hacer una gran película y eso es todo por ahora. Una vez entreguemos una gran película, y tengamos la suerte de que todos vayan a Netflix y la vean, entonces podremos hablar de tener la oportunidad de hacer otra y divertirnos en grande.

Alia, cuéntame un poco sobre el proceso de colaboración con tu coprotagonista y no solo como compañera de escena, sino también como productora, o jefa.

━Ella es una líder. Ha sido tan cálida y segura. Todos realmente, desde el capitán del barco, Tom Harper, el equipo de Netflix, Skydance y todos los actores, nos sentimos cómodos el uno con el otro e incluso ahora, promocionando la cinta, podemos hablar sobre la película, otras películas y sobre nuestra vida personal, familiar y nuestros hijos. Creo que ese tipo de ambiente cálido y seguro es muy difícil de encontrar y tuvimos mucha suerte. Volviendo a tu pregunta anterior si hubiera una secuela o varias, y si tuviera la suerte de regresar, una de las cosas que más me emocionaría sería pasar tiempo con estos increíbles seres. Y mientras tanto, también filmar una película.

Mira la entrevista completa aquí: