Fallece Robbie Robertson, guitarrista y compositor de “The Band”

Robbie Robertson ARCHIVO - Robbie Robertson asiste a una conferencia de prensa de "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" el primer día del Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves, 5 de septiembre de 2019, en Toronto. Robertson, el guitarrista principal y compositor de The Band, cuyos clásicos incluyen "The Weight", "Up on Cripple Creek" y "The Night They Drove Old Dixie Down", murió a los 80 años, según un comunicado de su manager. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)