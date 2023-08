Ariana Grande y Ethan Slater habrían sido vistos besándose antes de separarse de Lilly Jay

Una fuente reveló detalles claves en la separación de Ethan Slater y Lilly Jay. Al parecer, Ariana Grande y el actor no dudaron en mostrar su romance meses antes de hacer pública la separación entre su esposa y Slater.

Ariana Grande y Ethan Slater: “Fueron descuidados en el set”

“Fueron descuidados en el set”, dijo una fuente al Daily Mail sobre Grande y Slater. “Se los vio uno encima del otro mientras supuestamente él todavía estaba felizmente casado con Lilly [Jay]”, agregó.

La misma fuente asegura que Grande, de 30 años, y Slater, de 31, mostraron su amor en público al menos dos veces.

“Se les vio besándose en un pub en Hampstead, y estaban uno encima del otro en la fiesta de los Oscar de Michelle Yeoh [en marzo]”.

Ethan Slater y Lilly Jay Instagram: @ethanslater (Instagram: @ethanslater)

Fuente cercana a Slater asegura que no engañó a Lilly

El momento del que habla la fuente fue captado cuando aparecieron imágenes en redes sociales en la celebración por ganar el Oscar la actriz Michelle Yeoh. En la imagen, vemos a los coprotagonistas de Wicked sentados uno al lado del otro.

Sin embargo, otro informante asegura que Ethan Slater esperó a separarse de su esposa para salir con Ariana.

“No está claro cuándo Slater y Jay decidieron terminar su matrimonio para siempre. Sus representantes y los de Grande no han devuelto las repetidas solicitudes de comentarios de Page Six sobre los cronogramas de las parejas”, escribió Page Six en su página.

Ethan Slater y Ariana Grande Michelleyyeoh_official (Michelleyyeoh_official)

Lilly Jay “pensó que eran felices”

Slater y Jay son pareja desde la secundaria y tienen un hijo de 11 meses.

“Hubo un período en el que todos iban a intentar trabajar en sus matrimonios y dejar todo atrás”, dijo una fuente. “Ella pensó que eran felices”.

Los informes indican que Ariana y Lily se conocieron en algún momento cuando compartieron en alguna cita doble con su entonces esposo, Dalton Gomez.