Danna Paola confiesa que le fueron infiel tantas veces que pensó era “normal”

La actriz y cantante Danna Paola reveló detalles íntimos de su vida personal y amorosa junto a su actual pareja Alex Hoyer.

Danna Paola y Alex Hoyer participaron en el podcast Escuela de Nada y revelaron varias anécdotas íntimas. La pareja comenzó a salir en 2020 y en 2022 confirmaron su relación y, desde entonces, ha sido un romance estable.

Danna Paola afectada de iniciar su carrera tan pequeña

Una Danna Paola, renovada y madura, confesó que iniciar en el mundo artístico a tan temprana edad le afectó emocional y psicológicamente.

“A mí me manipularon las emociones desde los cinco años, de llorar, estar feliz, a mí me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo, tanto para que hoy tenga yo mil p**** de salud mental, de ansiedad, de ataques de pánico, que la gente no lo entiende”, dijo.

Agregó que, de tener hijos, no permitiría que empezaran a tan temprana edad en la industria.

Junto a Hoyer confesó que su equipo de trabajo, del que lideraba su papá, la hizo dejar su vida personal de lado.

“Mi prioridad siempre fue el trabajo, eso fue algo bien c***** porque a mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era punto y aparte”.

Infidelidades en su vida

Pero también confesó que le han sido infiel en varias ocasiones, incluso, pensaba que era su culpa.

“Me han tocado hombres súper machistas en mi vida, a mí me fueron infiel muchas veces y era algo que yo creía que era súper normal. Yo me echaba mucho la culpa, pensaba: ‘Es que yo soy bien tóxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa”, compartió en el podcast publicado en YouTube.

Finalizó expresando que con Alex Hoyer es totalmente diferente: “Cuando estás en una relación no te pasa ni por aquí ser infiel, al final es la decisión de tirar todo a la borda por un rato de placer y por pasártelo bien”.