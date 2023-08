¿Barbie? Joe Biden y su familia escogieron ver “Oppenheimer” en sus vacaciones

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, que se encuentran de vacaciones en las playas de Delaware, se tomaron un rato para ver el éxito de taquilla “Oppenheimer”.

Después de una cena en Matt’s Fish Camp en las cercanías de Lewes el martes, asistieron a una función vespertina de la película de tres horas sobre la vida del autor intelectual del Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer.

Eligieron “Oppenheimer” sobre el éxito de taquilla aún más grande “Barbie”, que se presentaba al mismo tiempo en el cine Movies at Midway.

Los ingresos de taquilla de Estados Unidos y Canadá durante el primer fin de semana de ambas películas estrenadas simultáneamente fueron de más de 300 millones de dólares, la cuarta cifra más alta de la historia. “Barbie” de Warner Bros. recaudó 162 millones de dólares a nivel nacional, la mejor apertura del año. “Oppenheimer” de Universal sumó 82,4 millones.

El director Christopher Nolan cuenta la historia del hombre que cambió el curso de la historia al liderar el desarrollo de la primera bomba atómica en “Oppenheimer”.

En un breve intercambio con reporteros tras la función, Biden calificó la película de “convincente”.

“Barbie” y “Oppenheimer” se mantienen fuertes en los cines a una semana de su estreno

A una semana de su lanzamiento, el boom de “Barbenheimer” no ha disminuido.

Siete días después de que “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, y “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, conspiraran para establecer récords de taquilla, las dos películas se mantuvieron inusualmente fuertes en los cines. “Barbie” recaudó 93 millones de dólares en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo.

“Barbie”, la sensación del pop rosa, también ha superado a “The Dark Knight” de Nolan para obtener las mejores dos primeras semanas en los cines de cualquier estreno de Warner Bros. Rápidamente acumuló 351,4 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, una tasa que pronto la convertirá en el mayor éxito de taquilla del verano. Cada día que se reproduce, “Barbie” gana al menos 20 millones de dólares.

“Oppenheimer”, de Universal Pictures, nuevamente quedó en segundo lugar con un estimado de 46,2 millones de dólares. También se mantuvo especialmente fuerte en su segundo fin de semana, con una disminución de las ventas de solo 44%. El drama de tres horas de Nolan protagonizado por Cillian Murphy como el físico de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer ha acumulado 174,1 millones hasta el momento.

“Oppenheimer” ya ha superado los 400 millones de dólares a nivel mundial.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Barbie”, 93 millones

2. “Opppenheimer”, 46,2 millones

3. “Haunted Mansion”, 24,2 millones

4. “Sound of Freedom”, 12,4 millones

5. “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”, 10,7 millones

6. “Talk to Me”, 10 millones

7. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, 4 millones

8. “Elemental”, 3,4 millones

9. “Insidious: The Red Door”, 3,2 millones

10. “Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani”, 1,6 millones de dólares