Khloé Kardashian confiesa que Tristan Thompson y su hermano se mudaron a su casa

Khloé Kardashian hizo una fuerte confesión en el nuevo episodio del reality The Kardashians, estrenado este 27 de julio. La empresaria reveló que Tristan Thompson y su hermano se mudaron con ella luego de la muerte de su madre en enero.

Fuente de apoyo para Tristan Thompson

“Estoy agradecida de ser lo suficientemente fuerte y valiente para ser un sistema de apoyo para otra persona que no tiene otro sistema de apoyo en este momento”, dijo Khloé. “No tienes que tratarme bien para que yo te trate bien, no es así como me criaron”.

Tras la muerte de Andrea, quien falleció de un ataque al corazón, Tristan llamó a su expareja buscando consuelo.

“Realmente no entendí lo que estaba diciendo”, recordó Khloé. “Estaba como gritando por teléfono, tratando de decirme que ella se había ido, pero no tenía idea de quién estaba hablando”.

Las Kardashian ayudaron en los servicios fúnebres

Tristan y Khloé, padres de True, de 5 años, y Tatum, de 11 meses, viajaron hasta Toronto en enero para colaborar con los arreglos fúnebres junto a Kris Jenner y Kim Kardashian.

Con la muerte de su madre, a los 53 años de edad, Tristan quedó con la custodia de Amari y lo trajo a California.

“Amari tiene 16 años y está gravemente discapacitado”, confesó Khloé. “Es realmente triste, porque no sabemos lo que él sabe o no sabe, cognitivamente”.

Amari convive con sus sobrinos

Al llegar Amari a su casa, Khloé tuvo que renovar nuevamente su casa y habilitarla para que el hermano de Tristan pueda vivir.

“Pudo vivir allí durante las renovaciones”, dijo, “pero tuvimos un clima loco para California, como lluvias extremas, y el techo de Tristan se derrumbó en su casa y provocó inundaciones”.

De las cosas malas, Khloé tomó lo positivo, pues ahora Amari convive mucho más con sus sobrinos.