Estalla el drama entre Nicole y Rey Grupero en “Los 50″

Antes de la cuarta eliminación del reality show “Los 50″ (Telemundo), los controversiales exhabitantes de “La casa de los famosos 3″; Nicole Chávez y Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como “Redy Grupero”, protagonizaron un conflicto.

Chávez, quien fue la tercera eliminada de LCDLF 3, acusó a Rey Grupero de ser conflictivo y mentiroso.

“Me tiene harta. No quiero que me hable ya. Ya no quiero ser su amiga. Es una persona conflictiva, es una persona mentirosa. Yo se lo pasaba, se lo pasaba, se lo pasaba... ya no le paso nada. Se me salió del corazón. Hice mucho por él afuera y dentro de competencia. Es una persona que no sabe valorar lo bueno que tiene en la vida”, dijo la hija del exboxeador Julio César Chávez.

Por su parte, Rey sostuvo que entró al programa “Los 50″ considerándola una de sus mejores amigas y que no le alegraba el conflicto que tienen.

Nicole fue eliminada la noche del jueves junto a la actriz mexicana Thali García luego de no contar con los votos suficientes, por parte de sus compañeros, para seguir en la competencia.

Ahora son 37 las celebridades que continúan en el programa.

Entre las celebridades que aún continúan compitiendo en “Los 50″, se encuentran varios exhabitantes de “La casa de los famosos”. Entre ellos; Salvador Zerboni, Dania Méndez, Manelyk González, Julia Gama, Rey Grupero, Luis “El Potro” Caballero, Anahí Izali y Rafael Nieves.

También siguen en el programa; Juan Pablo Llanos, Sebastián Caicedo, Polo Monárrez, Brandon Castañeda, Ojani Noa, Fernando Lozada y el actor y ganador de la primera temporada de “Top Chef VIP”; Lambda García, entre otros.

Cincuenta celebridades se unirán en una competencia como ninguna otra, viviendo juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable e impredecible. Mientras se enfrentan a los desafíos planteados por un maestro de juego enmascarado, deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación.

Esta nueva competencia es la adaptación hispana de “Fifty”.

Las reglas son simples: todo vale, pero una vez que alguien abandona la mansión, no hay vuelta atrás.En cada juego, participarán con la esperanza de agregar dinero al gran premio que puede sumar hasta $400 mil. Al final, solo un jugador se llegará el premio y, por primera vez en Telemundo, un seguidor del programa también ganará una parte del premio en efectivo.