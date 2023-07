Rosalía no hace caso a las “películas” que se inventaron sobre Rauw Alejandro

La cantante español Rosalía se unió a las expresiones de su ahora expareja Rauw Alejandro luego de que se ventilaran rumores en las redes sociales sobre lo que habría provocado la ruptura entre ambos.

Rosalía salió en defensa del boricua ya que se había acusado a este de haberle sido infiel. Al contrario, la español dijo que tiene respeto y admiración por el intérprete del tema ‘De Carolina’.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió Rosalía.

sus expresiones se dan luego de que en el día de ayer, Rauw Alejandro confirmara la ruptura de la relación que ambos tenían y que se habían comprometido hace unos meses. Del mismo modo, el boricua tuvo que aclarar que no le fue infiel a Rosalía luego de que se ventilaran rumores de que supuestamente había tenido una relación con la modelo colombiana Valeria Duque.

Rosalía Instagram

Se defiende la modelo vinculada con Rauw Alejandro y asegura no tiene relación con él

La modelo colombiana Valeria Duque acudió a sus redes sociales para desmentir los rumores que se han circulado a través de medios de comunicación del mundo de la farándula donde se le vincula sentimentalmente con el exponente urbano Rauw Alejandro.

Duque aseguró en un escrito a través de Instagram que no tiene ninguna relación con el artista boricua luego de que se indicara que esta habría sido el motivo de la separación con la cantante Rosalía.

“Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia pues nos falta evolucionar mucho como sociedad...tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada. Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas...sin embargo nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, expresó la modelo en las redes sociales.

Del mismo modo, reiteró que son falsos los rumores que se han estado reportado a través de medios dedicados al mundo de la farándula a quienes acusó de utilizar sus plataformas de manera negativa.

“Nunca antes estuve involucrada en una situación así estuve. Todo lo que se está diciendo sobre mi es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, añadió.

En unas expresiones similares en el día de ayer, Rauw Alejandro, también desmintió los rumores de infidelidad de su parte a la española.

Raúl Alejandro Ocasio Ortiz, se expresó a través de una historia de Instagram donde escribió que los planes de boda con la española no se cancelaron por “terceras personas” y aseguró que su relación fue “una historia real de amor”.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”, expresó Rauw Alejandro.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, añadió.

Varios medios especializados en farándula alegaron que la ruptura entre los dos artistas habría sido provocada por una modelo colombiana con la que aseguraban el puertorriqueño había estado envuelto.

La información sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro fue publicada en horas de la mañana del martes, por el medio People en Español.

Hace unos meses la pareja había anunciado que tenían planes de boda e incluso se presentaron juntos en el concierto de Rauw Alejandro en Puerto Rico. Sin embargo, la relación de ambos llegó a su fin hace unos meses como indicó el boricua en sus expresiones.