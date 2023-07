Ricky Martin: “René, hermano, eres un monstruo!”

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, expresó hoy su admiración por el cantante urbano René Pérez luego de que colabora en el cortometraje cinematográfico “Quiero Ser Baladista” que presentó ayer.

“Una de las cosas que más amo de la actuación es que me permite interpretar diferentes roles y puedo usar mi libertad creativa a más no poder. René, hermano, eres un monstruo! Admiro tanto tu visión tanto como artista como director, productor y creativo. Me costó lo del rapeo, eso creo que te lo dejo a ti. Lo de tu voz cómo baladista, lo podemos trabajar 😂, pero demás está decir que me lo pase increíble. Muchas gracias por contar conmigo”, compartió el vocalista quien presentará un concierto sinfónico el próximo 26 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.

El cortometraje en blanco y negro, de aproximadamente 10 minutos de duración, es dirigido por Residente, quien luce su icónica gorra con el logotipo [R], y ofrece versos de rap y letras de balada que expresan que el rap vive dentro de él.

El equipo visual está liderado por Residente e incluye a Pepe Avila del Pino como director de fotografía y co-director. Pino es un destacado cineasta que ha trabajado en proyectos de Hollywood como “House of Dragon” y “Ozark”. Además, 1868 Studios -la compañía de producción de Residente en colaboración con Sony Entertainment- produjo el video en colaboración con World Junkies.

Residente eligió a Ricky Martin y Afo Verde, presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin-Iberia, como actores principales para dar vida a la trama sobre cómo ha cambiado la industria urbana latina y los sentimientos de Residente al aspirar a ser un cantante de baladas.

En el video, Residente lidera la historia secuestrando al presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin-Iberia y luego se transforma en un personaje de baladista para audicionar frente a Verde buscando su aprobación. Después de que Verde lo rechaza tras su actuación, Residente muestra frustración y le dispara, porque Verde no apoyó su deseo de convertirse en un cantante de baladas.

En el tema “Bajo y Batería”, René hizo referencia a este suceso al mencionar “quiero ser baladista como Ricky Martin”.

El video continúa con Residente volviendo a su faceta de rapero y usando su característica gorra [R], que representa el espíritu y el poder de la seguridad en ser un rapero.

Las imágenes toman un giro cuando un individuo enmascarado, completamente vestido de negro, dispara a Residente. Cuando el misterioso personaje revela su identidad, resulta ser, nada más y nada menos que Ricky Martin. En su actuación, Ricky se pone la gorra con el logotipo [R] para convertirse en Residente y rapea por primera vez.

El clímax del video muestra a Ricky quitándose la gorra [R] para volver a ser él mismo y cantar, como un verdadero baladista, el coro interpretado anteriormente por Residente.

El video sigue una narrativa y una estética visual después de los últimos lanzamientos de Residente, incluido el tráiler titulado “Residente y el Cura”; una confesión a un sacerdote que se convierte en una afirmación de ser quien es y representa.

Poco después del lanzamiento del tráiler, Residente sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Bajo y Batería”; otro cortometraje en blanco y negro lleno de versos de rap que lo muestran junto a un bajista y un baterista. El sencillo y el video mostraron un enfoque jazzy y ecléctico del Hip Hop, incorporando elementos musicales en vivo y demostrando su confianza a través de su gorra [R].

La gorra se convierte en un protagonista principal a lo largo de la trama de esta trilogía de videos dirigidos por Residente.