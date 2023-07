Rauw Alejandro niega que ruptura con Rosalía fuera por infidelidad

El exponente de música urbana, Rauw Alejandro, se expresó por primera vez sobre su ruptura con la cantante española Rosalía y desmintió los supuestos rumores de infidelidad que aseguraban habría provocado la separación.

Raúl Alejandro Ocasio Ortiz, se expresó a través de una historia de Instagram donde escribió que los planes de boda con la española no se cancelaron por “terceras personas” y aseguró que su relación fue “una historia real de amor”.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”, expresó Rauw Alejandro.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, añadió.

Varios medios especializados en farándula alegaron que la ruptura entre los dos artistas habría sido provocada por una modelo colombiana con la que aseguraban el puertorriqueño había estado envuelto.

La información sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro fue publciada en horas de la mañana del martes, por el medio People en Español.

Hace unos meses la pareja había anunciado que tenían planes de boda e incluso se presentaron juntos en el concierto de Rauw Alejandro en Puerto Rico. Sin embargo, la relación de ambos llegó a su fin hace unos meses como indicó el boricua en sus expresiones.