Don Omar se ve reflejado en Anuel AA

A pesar de que en el pasado tuvieron diferencias, los exponentes urbanos Anuel AA y Don Omar dejaron esto atrás y confirmaron que vienen con un tema en colaboración.

Fue el propio Don Omar quien confirmó que tienen un proyecto en común que ya se está trabajando y podría salir en los próximos meses. Junto con una fotografía que ambos se tomaron en un evento donde sanaron sus diferencias hace un tiempo, Don Omar agradeció a Anuel AA por aceptar la colaboración.

En su escrito, Don Omar dice que al escuchar lo que grabó Anuel se vio reflejado en sí mismo hace 20 años cuando estaba comenzando su carrera en la industria musical.

“Desde este día supe que conocerte en persona iba a ser agente de cambio en todos los hermanos que nos rodean y tenemos en común. Hoy escuché lo que grabaste y me escuché hace 20 años atrás. Gracias por colaborar y gracias a Louian por hacer posible el que te conociera después de tanto tiempo. Música nueva”, escribió Don Omar.

Por su parte, en la misma publicación Anuel AA también agradece a Don Omar por las palabras.

“@donomar no se ni q decirte brother. GRACIAS POR ESTO, NUNCA PENSÉ, NI ME LO IMAGINÉ QUE IBA PASAR. GRACIAS POR GRABAR CONMIGO 👹🥰 Como tú no creo jeje YO NO CANTO NI LA MITAD DE LO Q TU CANTAS, ME LA PUSISTE BIEN ARRIBA GRACIAS BROTHER”, escribió Anuel AA

Sin embargo, Anuel AA nunca está alejado de la controversia ya que en un comentario posterior le tiró a las personas que no estaban de acuerdo con la afirmación de que el exponente tiene la voz de Don Omar.

“LOS Q ESTÁN HABLANDO MIE*** BROTHER (TE EXPLICO) yo soy el mas odiado “supuestamente” y JAMAS VOY A SABER CANTAR COMO TU pero mira a donde he llegado brother, IMAGÍNATE SI NO ME ODIARAN TANTO Y TUVIESE TU MISMO TALENTO”, comentó posteriormente Anuel.

Hace unas semanas, Don Omar, lanzó el álbum “Forever King” que no ha recibido las mejores críticas por parte de sus fanáticos ya que se fue por unos ritmos tropicales que se alejan del sonido urbano del intérprete de “Dale Don Dale”.