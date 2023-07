Camila Cabello se molesta por comentario de animador en Premios Juventud

El presentador actor de novela ecuatoriano, Danilo Carrera, hizo un comentario inapropiado en los Premios Juventud 2023 a la artista, Camila Cabello, en una entrevista y ella se incomodó.

Según reportó el programa Lo Sé Todo, Carrera hizo un comentario para alagar a la cubana mexicana, mencionó que “uno de los problemas más grandes del cambio climático how hot you are”.

Sin embargo, la expresión corporal de Cabello reflejó su incomodidad ante lo que expresó el actor. Luego de esto pasaron a otra sección y se desconoce lo que sucedió fuera del aire.

Por otro lado, en el evento, Camila Cabello fue reconocida como Agente de Cambio.

“Premios Juventud 2023″: Las mejores y peores vestidas de la ceremonia

Se celebraron los “Premios Juventud 2023″, evento que contó con la participación de diversas figuras en la industria de la música latina, en Estados Unidos.

Aquí te mostramos algunas de las celebridades que llamaron la atención con sus atuendos, desde los mejores hasta los que no supieron acertar.

Los outfits que destacaron en los “Premios Juventud 2023″

Los mejores

Kenia Os

Muy fiel a su estilo, la cantante e influencer arribó a la alfombra roja luciendo un vestido de encaje rojo, combinado con unos labios del mismo color.

Danna Paola

Una de las cantantes favoritas del público en la actualidad, decidió desfilar con un vestido de malla negro, y debajo un conjunto de lencería del mismo color.

Ángela Aguilar

La cantante dejó de lado los vestidos de flores y las botas, para portar una combinación más juvenil, acorde con la temática de la premiación.

Ángela optó por unos shorts de mezclilla, junto con una falda de tul y un top con estampado de ojos azules.

Camila Cabello

La cantante, con raíces mexicanas y cubanas, prefirió irse por lo clásico y lució un vestido negro, con accesorios discretos, y un maquillaje que combinaba.

Chiquis Rivera

Durante la entrega, la artista le rindió un homenaje a su fallecida madre, Jenni Rivera, así que la vimos portando un vestido blanco, el cual entallaba sus curvas.

Los outfits que quedaron debiendo

Kunno

El tiktoker fue invitado para representar a las redes sociales, aunque su atuendo no fue el más acertado, de acuerdo con los comentarios de los fans, pues algunos señalaron que parecía que traía “cortinas”; además de que la combinación de colores tampoco convenció.

Ha-Ash

Las hermanas Hannah y Ashley dieron de qué hablar con sus looks, pues aunque usaron rojo, para combinar, sus vestuarios no tuvieron armonía, así lo hicieron notar los fans en redes sociales.