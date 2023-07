Anahí de RBD sufre problemas de audición previo al comienzo de la gira

La cantante y actriz de la novela Rebelde, Anahí, sufrió un accidente de audición en junio. Esto ocasionó que solo pueda escuchar por un oído. Los hechos ocurrieron antes de comenzar el “Soy Rebelde Tour” que será a finales de agosto de este año.

En entrevista con People en Español, la mexicana indicó porque atraviesa esta crisis de salud tras sufrir un un terrible accidente.

“Estaban haciéndome el molde para los [monitores] in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro”. Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió”, expresó Anahí.

En las “historias” de sus redes sociales, informó a sus seguidores sobre su estado de salud y comentó “Buenas noticias, está sanando; no tan buenas, sigo sin oír. ¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos”, escribió en Instagram, agradecida de que aún puede escuchar con su otro oído.

No obstante, Anahí aseguró al medio antes mencionado, que será parte de la gira de RBD junto a Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, en los escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica.

El antes y después de Anahí en “Rebelde”: La famosa dedica emotivo mensaje

En la actualidad, Anahí es una de las actrices más reconocidas de la actualidad, principalmente, muchos más la recuerdan gracias a su papel de “Mía Colucci” en “Rebelde”.

Ahora que el regreso de RBD está próximo, la artista decidió recordar el look que tenía en aquel entonces.

Anahí recuerda a “Mía Colucci”

Todo comenzó cuando la artista decidió cambiar su look, recordando aquella época en la que protagonizó la telenovela “Rebelde”.

Por medio de su cuenta de Instagram, publicó una foto, junto al mensaje “Te extrañé”.

Lo que más llamó la atención fue que se veía igual que hace casi 20 años, cuando protagonizó la telenovela de Televisa.

Mientras que en otra publicación mostró un fotomontaje de su versión actual, junto una imagen perteneciente a ella cuando salía en el melodrama.

“Hola, bebé. Vengo del futuro… Todo valdrá la pena, vas a ser muy feliz”, expresó en un mensaje.

Así se veía Anahí cuando protagonizó “Rebelde”

En una entrevista, la actriz contó que Televisa no la quería para el papel de “Mía Colucci”, pero que Pedro Damián la llamó para que hiciera un casting.

Anahí mencionó que la producción estaba en busca de la actriz ideal y se hicieron varias pruebas a muchas famosas.

Incluso, hay varios rumores que aseguran que la empresa quería que Belinda protagonizara “Rebelde”, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo.

Así se veía cuando apareció en la telenovela:

Anahí nas gravações de Rebelde em Monterrey, 2004. pic.twitter.com/NRisXBj34I — RBD (@rbdmaniaco) April 4, 2023

Éxito de “Rebelde”

La telenovela se estrenó en 2004 y tuvo gran éxito de audiencia desde el inicio. Cabe mencionar que fue un remake de la telenovela argentina “Rebelde Way”, de 2002.

El elenco principal estuvo conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

También contó con la participación de Estefanía Villarreal, Karla Cossío, Zoraida Gómez, Jack Duarte, Eddy Vilard y Angelique Boyer.

En total fueron tres temporadas y se agregaron más actores al avanzar la trama.