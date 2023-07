Sofía Jirau se convierte en la Barbie sin límites

La modelo Sofía Jirau se unió a las múltiples figuras de la farándula boricua que se han contagiado con la fiebre de la nueva película de la muñeca ‘Barbie’.

Jirau compartió una serie de fotos con sus seguidores inspirada en la primera muñeca Barbie con síndrome de Down.

“Me emociona mucho la nueva película de Barbie. Desde pequeña he jugado con ellas, pero les confieso que esta vez se siente diferente. Barbie lanzó una muñeca con rasgos de niñas como yo, con síndrome de Down y eso me inspiró”, compartió la modelo boricua.

“Siempre me imaginé ser una Barbie, pero poco pensaba que una Barbie podía ser como yo. Ahora que sé que eso es posible, muy poco me detiene para seguir soñando. Que nunca se nos olvide que la diversidad abre puertas y que nosotras las mujeres con síndrome de Down podemos trabajar donde queramos y ser tan libres y hermosas como una Barbie”, añadió.

“Aquí su Barbie sin límites. ¡Alavett! 💕”, concluyó.

Mattel lanzó en abril su primera muñeca Barbie que representa a una persona con síndrome de Down.

La compañía fabricante de juguetes colaboró con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para crear la Barbie y “garantizar que la muñeca sea una representación fiel de una persona con síndrome de Down”, señaló Mattel.

Las características de la nueva Barbie se hicieron con la orientación de la sociedad, señaló Mattel. Además de mostrar algunas características físicas de una persona con síndrome de Down, tanto la vestimenta como los accesorios de la muñeca contienen un significado especial.

El azul y amarillo del vestido de la muñeca, acompañados por mariposas, representan los símbolos y colores relacionados con la concientización del síndrome de Down. Y los tres chebrones en el collar de la Barbie representan como las personas con síndrome de Down tienen tres copias de su cromosoma 21, puntualizó Mattel.

Además, la Barbie lleva aparatos ortopédicos, los cuales utilizan algunos niños con síndrome de Down.

“Esto significa muchísimo para nuestra comunidad que, por primera vez, puede jugar con una muñeca Barbie que se ve como ellas”, dijo Kandi Pickard, presidenta y directora general de la sociedad, en un comunicado. “Esta Barbie es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la representación”.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el síndrome de Down es el diagnóstico de “enfermedad cromosómica más común” actualmente en Estados Unidos. Aproximadamente 6.000 bebés nacen con síndrome de Down cada año en el país.

La nueva muñeca Barbie que representa a una persona con síndrome de Down forma parte de la línea Fashionistas 2023 de Mattel, la cual está dirigida a aumentar la diversidad y la inclusión. Muñecas anteriores que han formado parte de la línea de Fashionistas incluyen un muñeco Ken con una pierna ortopédica, una Barbie con aparatos auditivos y muñecas con vitiligo, una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel.

“Estamos orgullosos de presentar una muñeca Barbie con síndrome de Down para reflejar de una mejor manera al mundo que nos rodea y reforzar nuestro compromiso por celebrar la inclusión a través de los juguetes”, dijo en un comunicado Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y Muñecas de Mattel.