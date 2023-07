Revelan nuevo motivo por el que Joe Manganiello le pidió el divorcio a Sofía Vergara

Luego de que trascendiera la noticia de que el actor Joe Manganiello y la actriz Sofía Vergara anunciaran su divorcio, ahora se dio a conocer que fue él quien le solicitó el divorcio a ella por “diferencias irreconciliables”.

La pareja estuvo siete años casada y no tuvieron hijos, algo que facilita su separación.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, anunció la pareja el pasado 17 de julio a través de un comunicado que publicó Page Six.

Según el portal TMZ, quien solicitó el divorcio fue Manganiello. Hizo la solicitud este miércoles, alegando “diferencias irreconciliables”.

El citado medio también informó que la pareja está en el proceso de divorcio, respetando un acuerdo prenupcial que establece que cada uno se quedará con todos los beneficios acumulados durante el matrimonio.

Detonantes de divorcio

Sofía Vergara y Joe Manganiello La actriz se separó de su esposo pero aseguran que no por infidelidad (@sofiavergara / @joemanganiello /Instagram)

Con la ruptura, fuentes aseguraron a The Sun que uno de los detonantes en que la pareja se separara es que ella no dejaba de beber licor y de asistir a fiestas, algo que él no compartía porque quería mantenerse sobrio tras haberse recuperado de su adicción al alcohol a los 20 años. Durante los últimos dos años, se veía a Sofía Vergara sola en distintos eventos, como si fuera una mujer soltera.

Al parecer, la pareja estaba distanciada desde hace tiempo.

“Un factor fue absolutamente su forma diferente de divertirse y disfrutar de un cóctel. A Sofía realmente le gustan los cócteles y las bebidas con sus amigas. Es una de las formas en que se suelta el pelo. Ella siempre ha sido así. Ella sale para reunirse con la gente en sus casas y también organiza pequeñas veladas en su casa. Para Joe, eso se ha vuelto cada vez más difícil en los últimos años”, afirmó una fuente a The Sun.

Ahora, fuentes revelaron a TMZ otro motivo, y es que Joe Manganiello, de 46 años, quiere tener hijos, y Sofía, de 51 años, no quiere. El actor no tiene hijos, en cambio ella, tiene a su hijo Manolo Ripoll González Vergara, de 31 años, a quien tuvo con José Luis González-Ripoll en Colombia.

“Hablando de hijos, nos está llegando que una gran razón por la que Joe ha pedido el divorcio es su conflicto sobre tener hijos. Él los quiere, ella no”, revelaron a TMZ.