Jorge Bracero envía mensaje a “trolls” que lo critican en redes sociales

Jorge Bracero, quien fuera el operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), utilizó las redes sociales esta tarde para enviarle un mensaje a los “trolls” que utilizan su nombre de forma despectiva o de burla.

“A los trolls, sorry but yes, trolls. Yo tengo labores diferentes, tengo mucho trabajo y me encanta todo lo que estoy haciendo. Mi iniciativa desde María es precisamente por que había 0 comunicación oficial. At all, ever! La evolución de los reportes oficiales del estado eléctrico desde María al presente fueron influenciados por mi iniciativa. Y de manera personal me enorgullece haber dejado esa huella pesada que provocó que la agencia se viera forzada a dar la cara constantemente”, comenzó diciendo Bracero.

“Ahora todo eso cambió positivamente, hay comunicaciones constantes como se merecen. Y ofrezco mi input a diario acá. Mi silencio es por que confío en el equipo y se que está en orden. No regrets at all. Si el futuro presenta oportunidades para hablar de manera oficial, mis maneras de ser y mis competencias como persona las llevaré conmigo. Eso no me lo quita nadie”, añadió.

“Yo ya no soy empleado público, tengo responsabilidades nuevas. Las cual te digo. I love them, y estoy bien entusiasmado con el mundo de probabilidades que puedo ayudar a todos como pueblo los cuales ya estamos comenzando a crear. Oportunidades que nunca tuve en AEE por no ser político y por ser unionado. Oportunidades que en la privada se dieron y mis competencias como profesional son valoradas”, concluyó Bracero.

Tras 20 años como operador auxiliar de una de las plantas de la AEE, a finales de abril pasado, Bracero dio a conocer en las redes sociales que se uniría a Genera Puerto Rico como gerente de relaciones con la comunidad.

Bracero cobró reconocmineto por su labor durante el paso del huracán María en el 2017, ya que se dedicó a comunicar a través de las redes sociales sobre el proceso de restauración del servicio tras el ciclón que dejó a la isla sin servicio eléctrico por meses.