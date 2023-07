Esai Morales y su rol de villano en Mission Impossible

Morales. Reconocido por hacer un rol en la serie Ozark y Bad Boys , hace uno nuevo de antagonista en la nueva cinta de Mission Impossible, Dead Reckoning Part One.

El actor de ascendencia puertorriqueña Esai Morales estuvo en Puerto Rico para la premier de la nueva película en la que participa, Mission Impossible - Dead Reckoning Part One , que desde la semana pasada se exhibe en salas locales. Metro pudo tener una breve conversación informal con la estrella.

Esai de antagonista. ¿Cómo llegó ese personaje a tu vida?

—Creo que fue una bendición. A mi mamá le encantaban películas de acción y creo que fue una combinación del trabajo que hice en las series Ozark. Ya hice el cartelero, el segundo del mero mero, el malo en esa. (El personaje) Tenía un peso en el carácter que cuando no funcionó con el otro que habían escogido, pensaron en mí. Tom (Cruise) y yo nos habíamos conocido hace mucho tiempo cuando estábamos a principios de nuestra carrera. Yo estaba haciendo Bad Boys y él estaba haciendo Risky Business. Después de eso él se hizo un superestrella y yo pensé, pienso, que mi carrera fue más humilde y sencilla, pero llena de bendiciones y oportunidades, no solamente de actuar de malo. Sobre la pregunta, todos tenemos nuestra cruz, todos tenemos nuestro dolor en la vida. Es una persona que está en otra frecuencia y muchas veces las mejores intenciones logran tragedias.

En otros temas, el actor habló el racismo en Hollywood. Sin embargo, dijo que no ha sido un elemento que lo detenga. “En vez de dejar que eso te defina, yo hago que las puyas que me tiren me refinen”, comentó.

Sobre el cine puertorriqueño, Morales opinó que ha avanzado mucho. “Estoy aquí para apoyar cuando pueda, pero también te voy a decir que me hace falta encontrarme con más artistas de aquí para desarrollar mi entendimiento”, reconoció.