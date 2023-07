Premios Emmy 2023: Estas son las nominadas en la categoría ‘Mejor Actriz de Serie Drama’

La gala 75 de los Premios Emmy, se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre, prometiendo ser una noche inolvidable, llena de sorpresas y emociones, donde los mejores actores, guionistas, directores y producciones televisivas se reunirán para celebrar, honrar el arte y la excelencia en la televisión.

Para esta nueva edición, la serie dramática “Succession”, de HBO Max, se ha posicionado en la cima de las nominaciones, liderando las listas con un impresionante total de 27 menciones.

La destacada adaptación del videojuego “The Last of Us” le sigue de cerca con 24 nominaciones, mientras que “The White Lotus” y “Ted Lasso” se disputan el reconocimiento con 23 y 21 nominaciones respectivamente.

La competencia en cada categoría es intensa y el talento de la pantalla chica es celebrado y reconocido en esta ocasión tan especial. Entre las categorías más disputadas se encuentra el de ‘Mejor Actriz de Serie Drama’.

Nominadas a Mejor Actriz de Serie Drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

En Bad Sisters, Horgan interpreta a Eva Garvey, la hermana mayor de la familia Garvey. Protectora de sus hermanas menores, después de haberlas cuidado después de la muerte de sus padres, es soltera, y su infertilidad ha afectado sus relaciones pasadas

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

En Yellowjackets, Lynskey interpreta a Shauna, una mujer que sobrevive a un accidente de avión con su equipo de fútbol de secundaria.

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

La actriz estadounidense conocida por sus papeles en la serie The Handmaid’s Tale, donde interpreta a June Osborne, una mujer que es obligada a servir como criada en una distopía totalitaria.

Bella Ramsey (The Last Of Us)

La actriz británica, conocida por su papel de Lyanna Mormont en la serie de televisión Game of Thrones, reaparece en The Last of Us, donde interpreta a Ellie Williams, una joven que debe sobrevivir en un mundo postapocalíptico.

Keri Russell (The Diplomat)

La actriz norteamericana interpreta a una diplomática que hace malabares con su nuevo trabajo de alto nivel como embajadora en el Reino Unido y su turbulento matrimonio con una estrella política.

Sarah Snook (Succession)

La actriz australiana interpreta a Shiv Roy, la hija mayor del magnate de los medios Logan Roy.