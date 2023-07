Tribunal verá esta tarde el caso de Ricky Martin contra su sobrino

La demanda presentada por el cantante Ricky Martin contra su sobrino Dennis Y. Sánchez Martin será vista en la tarde de hoy en el Tribunal de San Juan.

Martin, presentó una demanda contra su sobrino Dennis Y. Sánchez Martin por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios además de exigirle la suma de $30 millones en septiembre del 2022.

El cantante acusa a su sobrino de continuar un patrón de acoso a través de las redes sociales y mensajes luego del caso sobre la orden de protección que se presentó el pasado mes de julio del 2022.

Martin alega en la demanda que la cobertura de este incidente afectó sus negocios en la música.

“La mera publicación de que una Orden de Protección Ex Parte provisional bajo la Ley 54 fue emitida contra el demandante, aunque basada en imputaciones falsas, creó una nube de sospecha que laceró irremediablemente la reputación del demandante. Tanto así, que el demandante vio amenazadas sus oportunidades de negocio, que de no haber sido por las acciones maliciosas del demandado Sánchez, no hubieran estado en peligro alguno”, lee el documento.

Posteriormente, en mayo de este año, Sánchez Martin presentó una contrademanda en la que responde las denuncias de su tío.

El licenciado Michael Corona quien representa a Sánchez Martin indicó en el programa Lo Sé Todo, que en el caso de una contrademanda se contestan los argumentos de la demanda presentada incialmente por Ricky Martin, por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios. En la demanda Martin también exige $30 millones a su sobrino.

El documento presentado el 3 de mayo por el licenciado Corona, se responde a los argumentos presentado en la demanda del artista. Uno de los argumentos que se niega que Sánchez Martin “alardeara públicamente” de ser el sobrino del artista y por el contrario la representación legal de este asegura que era Ricky Martin quien acosaba al joven.

Luego de que se solicitara la transmisión de la vista que se llevará a cabo hoy, el Tribunal Supremo, lo permitió y la misma estará siendo difundida a través del YouTube del Poder Judicial.

