La Matriarca no deja que nada pare su ambición musical

Lo que comenzó como un pasa tiempo y admiración al género urbano, se convirtió en un proyecto musical para Alexxa Kim, mejor conocida como “La Matriarca”.

Oriunda de Mayagüez del barrio Quebrada Grande, La Matriaca compartió, en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico, que nunca recibió una educación formal en la música, si no que todo ha sido autodidacto escuchando a artistas como Arcángel, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Farruko, Daddy Yankee, Jowell y Randy.

“Lo llevo escondido [la música]. Empezó más bien en las redes sociales porque yo subía mis freestyles cuando estaba en la universidad y la gente me seguía pidiendo contenido”, relató.

Asimismo, indicó que se enfocaba en el estilo del “freestyle” por ser la forma más rápida para demostrar su talento.

Su desempeño en las plataformas sociales surgió de un video en cual Kim se grabó diciendo un trabalenguas a velocidad y sin trabarse.

Desde su página en Instagram, tiene 146 mil seguidores y videos con millones de vistas.

Pacto Challenge

El auge por sus videos llevó a que la rapera consiguiera seguidores en sus plataformas lo cuales le pidieron que participara del “Pacto Challenge” que estaba manejando Jay Wheeler junto a la página “Freestyle Mania”.

El reto consistía en que los participantes debieran subir un video haciendo un rap original con la canción “Pacto” de Jay Wheeler, Dei V, Luar La L y Hades66. El primer lugar ganaba $15 mil y el segundo lugar $5 mil.

“Yo subía contenido, se me viralizó los trabalenguas. Luego subí lo de Jon Z, lo del “Residente Challenge” que eso es a doble tempo. Entonces subí lo de Plan B lo de “Métele, métele, métele” esos video locos que yo hice y se iban virales. Yo vi lo del ‘Pacto Challenge’ y dije ‘déjame subir mi versión’, también la gente me lo decía”, relató.

Alexxa Kim logró ganar la competencia y recibir el apoyo de Ghazi, CEO de Empire Records. Además, el premio incluyó equipo de bocinas y micrófono de NDM, marca que pertenece a DJ Nelson, la producción de un tema inédito en los estudios de Dynamic Records y hasta la grabación de un video musical profesional, dirigido por Webster Torres.

Sobre la experiencia, la mayagüezana admitió que no se lo esperaba pues publicó el video en su página y luego fue que lo compartieron bajo el reto.

“La gente sacó eso de control”, mencionó mientras sonría.

Condición visual

La Matriarca se demostró abierta para educar a las personas sobre su condición visual para la cual necesita usar los espejuelos que se han vuelto parte de su personalidad en la redes.

Amaurosis congénita de Leber es el nombre de la condición degenerativa en la retina que es a causa de una mutación genética recesiva.

La condición afecta el campo visual de la persona. En el caso de Kim, le trae complicaciones con la hipermetropía.

Según la Academia Americana de Oftalmología, un paciente con hipermetropía puede ver objetos a distancia, pero no de cerca.

No obstante, la cantante no deja que su condición la pare de seguir sus sueños. Compartió que puede seguir haciendo música, aunque tenga problemas visuales.

“Se me hace cómodo, al yo tener la condición visual, la música se me hace cómoda. No tengo que esforzar los ojos, es más bien utilizar audición y tener el cerebro para crear”, afirmó.

Lo próximo para La Matriarca

La también egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez confesó que, aunque le gusta la etapa que está viviendo ahora con su música, reconoce que pudiera ser momentáneo.

“No sabía que esto se iba a salir de control. Para empezar que yo soy del oeste y no sabía que iban a aceptar a alguien de Mayagüez, pero la gente me sorprendió”, expresó.

De igual forma, precisó que se está disfrutando del proceso porque “es hasta donde la gente me lleve”.

Por el momento, Kim sostuvo que se mantiene concentrada en su música con el tema “La Anormal” que saldrá pronto, aunque no tiene fecha, y una colaboración con Jon Z.

“Nosotros somos los reyes del doble tempo”, destacó sobre la colaboración junto a Jon Z.

De igual forma, contó que fue Jon Z el que la contacto para unirse en el tema que posiblemente salga a principios de agosto.

Por otro lado, reconoció que su proyección es diferente a la de otros artistas al presentarse con espejuelos y una mirada fija a la cámara.

“Me caracteriza mucho los espejuelos. Una de las cosas que la gente le llama la atención es mi manera de expresarme con las manos, pero como no veo bien no puedo imitar los movimientos de las personas”, argumentó.

Cabe destacar, que de todas las cosas que distingue a La Matriarca, la más que la enorgullece es ser de La Sultana del Oeste.

“Lo más brutal es que soy de Mayagüez, estoy representando al oeste”, aseguró.

Mira la entrevista completa: