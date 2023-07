Suzette Bacó celebra sus 56 años

La actriz Suzette Bacó celebró este domingo su cumpleaños compartiendo en sus redes sociales una emotiva reflexión.

“¡¡Es mi cumpleaños y en mi día favorito!! Me celebro por la oportunidad y la libertad de decidir sobre mi vida. Estoy donde decidí que quiero estar. Creo en lo que más paz me da, vivo con lo que más feliz me hace, decido quién entra a mi corazón y quién sale. Amo mis decisiones acertadas, esas que me dieron libertad y paz, como también amo las decisiones que no me dieron resultados esperados, porque estas me sacudieron, me despertaron y me hicieron crecer. Mi vida es mi responsabilidad y no el resultado de lo que el mundo haya depositado en mí, sino de lo que yo decido que quiero ser y dar. Mis pérdidas, mis ganancias…son mías, las abrazo y me abrazo. Me siento plena y feliz y así ando a mis 56 años”, expresó la actriz.

Junto a este mensaje, Bacó compartió varias imágenes de una sesión fotográfica que se realizó con motivo a su cumpleaños.

“Estas ESPECTACULARES fotos son producto de un equipazo que me hizo vivir una experiencia maravillosa…¡GRACIAS de todo corazón!”, comentó la actriz.