Billy Porter y Adam Smith anunciaron su divorcio

Billy Porter y su esposo Adam Smith anunciaron su divorcio. Billy, actor de Pose, le reveló a People que él y Smith tomaron la decisión de separarse: hemos tomado “la triste decisión de terminar su matrimonio después de seis años”.

Porter dice que no habrán más comentarios sobre el divorcio

“La decisión fue amistosa y mutua y se tomó después de mucha consideración”, dijo el representante de Porter. “Continúan amándose y apoyándose mutuamente mientras se embarcan en este próximo capítulo. No habrá más comentarios de ninguna de las partes y se agradecería que se respete su privacidad”.

Billy Porter y Adam Smith están casados desde 2017

La pareja se conoció en 2009, pero solo salieron de manera momentánea. Para 2015, Porter y Smith se volvieron a unir y, a finales de 2016, anunciaron su compromiso. Dos semanas después, en 2017, la pareja se casó en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, el actor y cantante había comunicado su felicidad de saber que las personas del mismo sexo ya podían casarse legalmente: “Ambos crecimos en hogares donde lo que somos es etiquetado como una ‘abominación’”, dijo Porter.

Billy Porter opina sobre el matrimonio del mismo sexo

“La idea del matrimonio, no había contexto para eso, no había sueños al respecto porque no había contexto para soñar; fue tácito y muy claro que la santidad del matrimonio no era para nosotros”.

“Entonces, ver que eso cambia, ver que la marea cambió, todavía me deja sin aliento; Todavía estoy tratando de encontrar las palabras para describirlo”, agregó Porter.

