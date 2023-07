Cancelan otra presentación de Manny Manuel

Una nueva presentación del merenguero Manny Manuel fue cancelada tras la controversia que tuvo hace unas semanas cuando no pudo subir a tarima en un compromiso que tenía en Naranjito.

Esta vez, fue el propio artista quien comunicó sobre la cancelación de una presentación que tenía pautada para el próximo sábado, 8 de julio en el Festival de las Flores en Aibonito.

“Quiero que estemos claros que me sacaron de agenda del Festival de las Flores en Aibonito. Muy a mi pesar pues no creo que la histeria fuera para tanto. Pero yo no manda en la Junta de Directores. Lo siento mucho, nos encontramos en otro lugar. Se cierra 1 se abren 10″, escribió el merenguero.

Ante esto, el programa televisivo Lo Sé Todo (Wapa TV) a través del comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” reportó que la junta de directores del festival canceló la participación del merenguero luego de la controversia con este por lo ocurrido durante el mes de junio en Naranjito.

Luego de lo ocurrido en ese momento, el merenguero pidió disculpas y ha continuado realizando sus presentaciones alrededor de la isla.

En el 2019, el merenguero fue expulsado de un carnaval en España tras haber llegado ebrio a ofrecer el espectáculo. En aquel momento, el “Rey de corazones” negó estar en ese estado, pero los presentes no le creyeron y le lanzaron objetos a la tarima. En ese mismo año, el cantante se vio involucrado en un accidente de auto, al chocar con los portones de la estación pública de televisión y radio WIPR.

Aceptó que se le fue la mano con unas copas en ese momento

Luego de haber tenido que cancelar una presentación en Naranjito, el cantante Manny Manuel aclaró que antes de subir a tarima se dio varias copas de vino junto a unas amistades y “se le fue de las manos”.

En una acalorada entrevista con el personaje de La Comay en TeleOnce, el artista se defendió asegurando que solo tomó alcohol y que no utiliza ningún tipo de sustancia controlada como se comentó en el programa.

“No es menos cierto para el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero que yo he venido trabajando con problemas de adicciones, entiéndase del alcohol, no drogas solo alcohol. Llevo ya para tres años limpio y ya había terminado un proceso (...) me espacié y en la tarde ayer me estaba dando unas copas de vino en una cena con unas amistades en Ponce y entendí que podía tener el control y cumplir con el compromiso en Naranjito pero se me fue de las manos”, expresó el cantante en entrevista con el programa de “La Comay” (TeleOnce).