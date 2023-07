Anuel AA asegura que Bad Bunny le escribió que no lo odia y no le tiró en su nuevo tema

Luego de que en el tema “Pasiempre” del álbum de Tainy, se dijera que Bad Bunny le hizo una ‘tiraera’ a Anuel AA, el artista dejó saber que no fue así y que no siente odio por su compatriota.

El propio Anuel AA compartió una captura de pantalla donde asegura que tuvo una conversación con Bad Bunny a través de mensaje directo y este le habría dejado saber que las “barras” que soltó en el tema no son para él.

“¿En serio qué? Chico, Anuel, yo no te he faltado el respeto ni he dicho nada negativo de ti para que me digas hipócrita. Las cosas positivas en buena forma y de respeto que siempre te he dicho a ti son las mismas que digo donde sea que voy. Pregunta donde sea si en algún momento yo he hablado mal de ti por ahí...JAMAS. No dejes que la gente monte pila que esa barra es inspirada pa’ los podcasteros, y gente del género que he visto hablando menospreciado mi aportación al trap. Vamos a hacer música es lo que tenemos que hacer y romper la calle. Aquí no hay odio ni nunca lo habrá, real”, lee el supuesto mensaje de Bad Bunny.

Mientras que Anuel AA le dejó saber a su fanaticada que la tiraera no es para él y que como mencionó Bad Bunny en el mensaje tal vez sea para podcasteros como Molusco, Chente Ydrach o Santiago Matías Alofoke.

“Lo dijo él mismo. Ahí ven. Esa tiraera no es para mi, quizás es para Molusco y Chente o tal vez Alofoke, no sé pero bueno, pa’ los que hacen podcast”, escribió Anuel AA.

Bad Bunny Captura de Pantalla

¿Qué dice el tema?

En su parte Bad Bunny menciona que no se considera “rey del trap” algo de lo que Anuel alardea en repetidas ocasiones. Al contrario Bad Bunny asegura ser mucho mayor que este movimiento, por lo que muchas personas pensaron era un ataque directo a Anuel AA.

“Y es verdad que yo no pegué el trap, yo no soy el rey del trap, tampoco un dios del trap, yo soy Bad Bunny soy más grande que el trap mi música vendiéndose como el crack, el único que saca un disco y pega todos los tracks. El conejo y Tainy son Kobe con Shaq”