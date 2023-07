Ibai Llanos rompió récord de audiencia en Twitch con ‘La Velada del año 3″: Así agradeció el streamer a sus seguidores

El sábado, 1 de julio, se realizó en Madrid-España, la tercera edición del evento ‘La Velada del Año’ que organiza el popular streamer, Ibai Llanos.

El evento, donde varios creadores de contenido se enfrentan en un ring de boxeo, se adueñó de las tendencias en redes sociales durante todo el día.

Desde horas de la mañana, los usuarios pudieron presenciar como el Estadio Cívitas Metropolitano reunió a casi 70 mil personas para ver el enfrentamiento de youtubers y streamers como Abraham vs Mateo, Samy Rivers vs. Marina Rivers, Fernanfloo vs Luzu, Misho vs Shelao, Enigma vs Mayichi, y el más esperado Germán Garmendia vs Coscu de Argentina.

A las peleas, también se le sumó la presentación de artistas de la talla de Nicki Nicole, Quevedo, Duki, Ozuna, Eladio Carrión, Feid, entre otros, que hicieron que el evento tuviera una duración de más de 8 horas, rompiendo récords dentro de la plataforma.

[Te recomendamos leer: El éxito de Ibai Llanos en la innovación de nuevos deportes]

Récords de ‘La Velada del Año’

El año pasado, el streamer español confirmó que la segunda edición de La Velada había alcanzado el récord de audiencia de 3.3 millones de usuarios.

Sin embargo, para este año, el mismo creador de contenido superó su propio récord al acumular 3.4 3,4 millones de espectadores simultáneos que miraron el evento en Twitch.

“Gracias por formar parte del mayor directo de la historia. Por formar parte de otro récord mundial. Gracias a todos de corazón. El 1 de julio de 2023 será inolvidable”, escribió Ibai en su cuenta de Twitter junto a una imagen donde se muestra las gráficas de audiencia dentro de Twitch.

Gracias por formar parte del mayor directo de la historia.



Por formar parte de otro récord mundial.



Gracias a todos de corazón. El 1 de julio de 2023 será inolvidable. pic.twitter.com/PrS47mTcVS — Ibai (@IbaiLlanos) July 1, 2023

“Me gustaría dar las gracias a cada uno de los profesionales que ha estado detrás de este evento. Meses de trabajo para que podáis disfrutar de una noche como hoy. No sabéis la cantidad de gente detrás de las cámaras que son mucho más importantes que nosotros”, añadió el español.