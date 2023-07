Robert De Niro está de luto, muere su nieto a los 19 años de edad

El actor, Robert De Niro está de luto, debido a que su nieto Leandro De Niro Rodriguez perdió la vida a los 19 años de edad, TMZ reportó que el adolescente fue encontrado sin vida sentado en una silla dentro de un apartamento en la ciudad de Nueva York y señalaron que fue gracias a uno de sus amigos que lo encontraron, ya que había intentado contactarse con él sin respuesta alguna. Asimismo, Leandro De Niro destacó por su participación en la cinta ‘Nace una estrella’ junto a Lady Gaga y Bradley Cooper.

Tras el fallecimiento, su madre Drena De Niro le dedicó unas hermosas palabras de despedida, “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora”. ahora. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Eras tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño”, escribió en su cuenta de Instagram.