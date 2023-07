La polémica escena de Barbie por la que prohibieron la película en Vietnam

A construção dos cenários de ‘Barbie’ causou escassez internacional de tinta rosa; veja fotos do incrível set (Foto: Divulgação/Warner Bros.)

La película de “Barbie” es una de las más esperadas del 2023, con la representación de Margot Robbie en el papel de la muñeca más famosa de todo el mundo, seguramente llamará a millones de fans a los cines de todo el mundo, a excepción de Vietnam.

La película, programada para estrenarse entre el 20 y 21 de este mes de julio, fue prohibida en el país asiático. Las autoridades de Vietnam vieron el filme, analizaron su contenido y una escena específica frenó la aprobación de distribución en este territorio.

¿Qué pasó? Según reseña la revista Variety la película se metió en un problema territorial entre Vietnam y China, por límites marítimos entre ambos países. La escena específicamente muestra una línea de nueve puntos sobre un mapa.

Para las autoridades políticas de Vietnam esto hace referencia a los reclamos territoriales de China, en el Mar de China Meridional. La misma revista norteamericana informa que Vi Kien Thanh, director general del Departamento de Cine de Vietnam del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, dijo el lunes que la prohibición fue decidida por el Consejo Nacional de Evaluación de Cine.

“No otorgamos licencia para que la película estadounidense ‘Barbie’ se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones”, dijeron desde el gobierno de Vietnam.

Karol G le pondrá ritmo a “Barbie”

Como parte de la promoción de la nueva producción cinematográfica, en Instagram, se dio a conocer el soundtrack oficial de la historia, donde se ven nombres importante de la industria musical.

Entre los artistas se encuentra: Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Fifty Fifty, Gaybe, Haim, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, The Kid baroi y la colombiana Karol G.

De acuerdo con lo que informó la revista Rolling Stone en su perfil oficial de Instagram, Mark Ronson, colaborador de Dua Lipa y Miley Cyrus, será el productor ejecutivo del disco que se publicará el 21 de julio.

“La noticia del álbum de Barbie no llegó sola, pues también se conoció el tráiler oficial. Esta vez, mientras suena ‘Dance the Night’ de fondo, la Barbie de Margot Robbie empieza a cuestionarse si Barbieland es de verdad el mundo perfecto luego de que comiencen a ocurrirle extraños sucesos: ya no puede flotar, el agua de su ducha sale fría y lo peor, ¡sus talones tocan el suelo!”, revela el medio estadounidense.