Cristina Pagán será la nueva reportera de deportes de TeleOnce

La periodista y productora Cristina Pagán será la nueva reportera de deportes de Las Noticias TeleOnce.

Según reporta la revista TVboricuaUSA, Pagán sustituirá a Luis Joel Aymat, quien fue despedido recientemente.

Pagán llevaba más de una década como productora del Departamento de Noticias de Telemundo Puerto Rico. La joven es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón y cuenta con un bachillerato en Periodismo y una maestría en Redacción para medios.

Al momento, se desconoce cuándo Cristina Pagán estaría iniciando oficialmente funciones en Las Noticias.

Pagán ha podido poner en práctica su faceta como reportera en espacios comoel programa Jorge y Grenda 100x35 y de Radio Isla 1320AM; y recientemente como reportera del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

El pasado 9 de mayo, el reportero ancla de deportes de Las Noticias de TeleOnce, Luis Joel Aymat, confirmó que fue despedido de su trabajo y que hay un proceso en curso del cual no quiso brindar más detalles.

Aymat, indicó a través de sus redes sociales que fue despedido en el día de ayer, lunes, tras alrededor de dos años en la posición que ocupó desde que comenzó el noticiero en el 2021.

“Como saben ayer culminó mi etapa como ancla de deportes en Las Noticias de Teleonce. No entraré en detalles del porqué fui despedido porque hay un proceso en curso y confío en que se hará justicia. Solo puedo decir, que no tuvo nada que ver con mi desempeño periodístico. Dicho esto, quiero agradecer a tantas y tantas personas que me han mostrado su apoyo en este momento. Siempre he sido un agradecido a la vida porque me ha puesto gente hermosa en el camino y que me quieren de verdad”, expresó Aymat.

“A los fíeles televidentes, MIL GRACIAS. A veces tienen que pasar cosas cómo estás para entender el impacto que uno puede tener en tantas personas. Gracias por apoyar mi trabajo, y sobretodo por el cariño que me han dado incondicionalmente. A mis compañeros, los amo, y nos volveremos a encontrar. Gracias de todo corazón”, añadió.

Precio a ser el ancla de deportes en el canal local, Aymat se desempeñó como ancla en la Edición Digital de noticias de Univisión en Puerto Rico.

Además, se ha destacado como narrador de varios eventos deportivos como el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y Series del Caribe.