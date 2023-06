Química única en “The Perfect Find”

Streaming. Streaming. Gabrielle Union y Keith Powers protagonizan The Perfect Find que ya está en Netflix.

La comedia romántica The Perfect Find disponible ya en Netflix, cuenta la historia de Jenna Jones (Gabrielle Union), una mujer que se enamora de un hombre mucho más joven que ella (Keith Powers), que a su vez resulta ser el hijo de su archienemiga, la dueña de un imperio de moda (Gina Torres), y para quien recién comienza a trabajar luego durante un proceso de reconstrucción de su vida, como resultado de un tropiezo profesional y personal. La propuesta producida por la actriz de Bring It On y Bad Boys está basada en un libro del mismo nombre y se destaca como una gran opción para la temporada de verano por buenas actuaciones, moda y excelente música.

Metro Puerto Rico conversó en exclusiva con el dúo protagónico sobre la entretenida cinta.

4 preguntas a Gabrielle y Keith:

¿Como productora qué otra película o proyecto sirvió de inspiración para esta película?

Gabrielle —Tengo otro proyecto llamado The Idea Of You que hicimos con Anne Hathaway, y parecía que ella estaba pasando el mejor momento de su vida mientras filmaba. Yo estaba como: quiero eso para mí (se rie). A veces opto por libros pensando en otras personas, pero otras veces está bien quedarme con uno. Luego dije: este es para mí…soy Jenna. Porque yo quería esa experiencia. Quería divertirme. Quería esa exploración de una mujer que tiene que descubrir cuál es el centro de su vida, y al final de todo ha sido un verdadero sueño.

Esa primera escena en la que tu personaje Eric se acerca Jenna fue muy importante porque estableció la química entre los personajes. Así que háblame un poco sobre esa escena.

Keith —Esa escena fue muy importante, como mencionas porque establece la química que lo inicia todo. Cuando la leí por primera vez, pensé, wow, ¿esto realmente sucede? y me hizo amar la escena aún más porque cada vez que hago una escena siempre trato de encontrar las cosas más auténticas y digo, ¿es esto auténtico? Esa escena es muy importante porque esa es la base del filme. Si la química no está ahí, a partir de ese momento, la audiencia se va o puede que se quede y puede que responda. Creo que hicimos un muy buen trabajo capturando la atención.

Gabrielle, me gusta mucho cuando una película tiene escenas destacadas y esta tiene varias, ¿cuál fue esa que se quedó contigo después de que terminaste de filmar la película?

Gabrielle —Dios mío, hay tantas, pero tengo que decir la escena de la fiesta en la casa porque fue tan divertida. Estábamos tocando música, contando chistes y simplemente teníamos que tomar esa diversión que estábamos teniendo en nuestra habitación, las risas etc y trasladarla a la escena. Creo que se tradujo maravillosamente. Además, hubo una gran cantidad de improvisación que quedó en el corte final. Fue increíble.

La banda sonora es fenomenal. ¿Cuál es esa canción que no puede faltar en la banda sonora de tu vida?

Gabrielle —Endless Love (Lionel Richie y Diana Ross)

Keith — Creo que PYT de Michael Jackson. Esa canción te hace feliz.

Mira la entrevista completa aquí: