Más vigente que nunca la canción de conciencia de Roy Brown

Roy Brown vuelve al Centro de Bellas Artes con la canción como brújula. El artista considera que la canción de conciencia sigue teniendo el mismo lugar que tuvo en décadas pasadas, pues la situación colonial de Puerto Rico, la lucha por una mejor calidad de vida y la combatividad de los estudiantes siguen vivas.

Para el espectáculo que presentará el próximo 12 de agosto, Roy comparte que ha seleccionado canciones que tienen que ver con su vida hace 55 años. “Obviamente edito con lo que me está pasando ahora, pero ciertamente cuando tú oyes una canción como el ‘Mister con macana”, esos son eventos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras que yo viví cuando tenía veintipico de años y eso sigue pasando. El sistema es igual también. Todo el costo de la vida sigue subiendo. Cuando yo era joven seguía subiendo también. La emigración, que es un fenómeno que se han ido un montón de puertorriqueños. Pues mira, mi generación, mucha gente salió de Puerto Rico a buscar trabajo. De hecho, yo viví 13 años en la ciudad de Nueva York. Me tuve que ir porque aquí no podía trabajar. ¿Qué significa? Pues que estamos en lo mismo, estamos en las mismas condiciones”, compartió en entrevista Punto por Punto con Metro.

Roy asegura que el encuentro con su público en Bellas Artes será especial por ser un repertorio muy personal. Cantará junto a Zoraida Santiago y Tito Auger.

Los boletos ya están a la venta en la boletería del Centro de Bellas Artes y en Ticketera.

Mira la entrevista aquí: