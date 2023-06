The Flash: esta es la edad actual de los protagonistas de la película

imagen: Warner Bros. | The Flash no ha sido el gran estreno del verano que todos imaginaban en taquilla. Y para colmo ahora se ha filtrado completa en Twitter.

Bajo la dirección de Andy Muschietti, The Flash llevó a los espectadores en su viaje a través del multiverso. Sin embargo, algunas críticas han empañado el entusiasmo inicial que tuvo la película protagonizada por Ezra Miller.

La producción de The Flash se enfrentó a numerosos obstáculos que retrasaron su estreno, a pesar de que las grabaciones comenzaron en 2021.

Más allá de cómo la película es recibida, es ampliamente reconocido que estos obstáculos marcarán su legado, debido a la considerable brecha temporal entre la filmación y su lanzamiento. Por eso es probable que algunos actores muestren diferencias en su apariencia.

A continuación, te presentamos la edad actual de los actores de la película de DC.

Edad del elenco de The Flash

Ezra Miller

Reconocido por su papel en “The Perks of Being a Wallflower”. Nacido el 30 de septiembre de 1992, Miller tiene actualmente 30 años. Su versatilidad actoral lo ha llevado a protagonizar películas de renombre, como “Justice League” y “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

Ben Affleck

Este talentoso actor y director ha cautivado al público con su presencia en la pantalla grande. Nacido el 15 de agosto de 1972, Affleck tiene 50 años. Su carrera ha incluido éxitos como “Good Will Hunting”, que le valió un premio de la Academia, y su interpretación de Batman en películas como “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Justice League”.

Michael Keaton

Conocido por sus papeles icónicos en “Batman” y “Beetlejuice”, nació el 5 de septiembre de 1951, lo que lo sitúa actualmente en los 71 años de edad. Keaton ha dejado una marca indeleble en la industria.

Sasha Calle

La joven actriz de origen colombiano, se ha abierto camino en Hollywood con su talento y carisma. Nacida el 7 de agosto de 1995, Calle tiene actualmente 27 años. Es reconocida por su papel de Lola Rosales en la exitosa serie de televisión “The Young and the Restless”.

Maribel Verdú

Una de las actrices más destacadas de España, nació el 2 de octubre de 1970, lo que la sitúa actualmente en los 52 años de edad. Su trayectoria incluye una amplia gama de personajes en películas como “Y tu mamá también” y “El laberinto del fauno”, que le valió reconocimiento internacional.

Jeremy Irons

El talentoso actor británico, nació el 19 de septiembre de 1948, lo que lo coloca actualmente en los 74 años de edad. Irons ha dejado una impresión duradera en la industria cinematográfica con su actuación en películas como “Reversal of Fortune”, por la cual ganó un premio de la Academia, y su papel como Alfred Pennyworth en las películas de Batman de DC.