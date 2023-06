Confirman fallecimiento del actor Julian Sands tras estar desaparecido por seis meses

El pasado 13 de enero se reportó que el actor Julian Sands se encontraba desaparecido en Los Ángeles luego de viajar solo para una excursión en el sur, en las montañas de San Gabriel. Tras seis meses de búsqueda, hace tres días se encontraron unos restos cerca del área donde se sabía que él había estado y el día de ayer, la familia y las autoridades pertinentes han confirmado que los mismos pertenecen al intérprete de 65 años más conocido por su trabajo en El Almuerzo Desnudo y la serie Smallville, donde dio vida a Jor-El.

Hace unos días unos excursionistas encontraron pertenencias y restos humanos que se han confirmado ser de Sands. Las causas o circunstancias alrededor de su muerte aún son desconocidas para el público de forma oficial.

Aún se desconoce cómo murió el actor

En un comunicado, difundido por Variety, el forense del condado explicó: “El proceso de identificación del cuerpo ubicado en Mt. Baldy el 24 de junio de 2023 se completó y se identificó positivamente como Julian Sands, de 65 años, de North Hollywood. La forma de la muerte aún está bajo investigación, a la espera de más resultados de las pruebas. Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al señor Sands”.

Julian Sands nació en Yorkshire, Inglaterra y comenzó su carrera como actor tomando papeles secundarios en proyectos como Oxford Blues y The Killing Fields. En la década de los 90 fue donde más alcanzó reconocimiento del medio, con una participación en la reconocida cinta ‘La Chica del Dragón Tatuado’. Sin embargo, en el nuevo milenio vio un renacer a su carrera en la televisión, con las series de Stargate SG-1, Smallville, The L Word, Rose Red, Person of Interest, Dexter, Gotham, o The Blacklist. Sands con su partida dejó esposa y tres hijos.