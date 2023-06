Comienza juicio contra Kevin Spacey por agresión sexual

El jurado que decidirá el destino del actor Kevin Spacey prestó juramento el miércoles en un tribunal de Londres, donde el actor galardonado con el Oscar enfrenta cargos por agredir sexualmente a cuatro hombres hace dos décadas.

El resultado del juicio podría enviar a Spacey a prisión o revivir su carrera.

El ganador de dos Premios de la Academia iba vestido con un traje azul oscuro, una camisa azul claro y una corbata rosada mientras caminaba con confianza hacia la corte donde lo llamaron por su nombre completo. Le preguntaron si era Kevin Spacey Fowler.

“Lo soy”, dijo de pie detrás de una ventanilla en el banquillo.

Spacey, de 63 años, se declaró inocente de una docena de cargos que incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento.

“Estoy seguro de que al acusado le complacerá saber que muchos de ustedes sabrán su nombre o habrán visto sus películas”, dijo el juez Mark Wall mientras Spacey asentía y sonreía a los posibles miembros del jurado alineados entre el banquillo y más de una veintena de periodistas que tomaban notas.

Los primeros 14 miembros del jurado, incluidos dos suplentes, fueron llamados por su nombre y se sentaron sin objeción por parte de la fiscalía o la defensa. Los 13 restantes fueron excusados.

Los miembros del jurado estaban vestidos con una combinación de atuendo informal y de negocios. Dos mujeres llevaban vestidos y dos hombres lucían traje y corbata. Un hombre vestía una chaqueta de mezclilla negra y un hombre barbudo una camiseta desgastada de Superman.

Spacey permaneció de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras los nueve hombres y las cinco mujeres rendían juramento como miembros del jurado para escuchar las pruebas en el caso que se espera que dure cuatro semanas en el Tribunal de la Corona en Southwark.

Las declaraciones de apertura están programadas para el viernes.

Spacey, que está libre bajo fianza y tiene residencias en Londres y Estados Unidos, llegó a la corte en taxi con su manager, Evan Lowenstein, unas dos horas antes de que comenzara el juicio. Sonrió y saludó al pasar junto a fotógrafos y videoperiodistas.

Spacey ha dicho que una absolución en el caso podría impulsar una carrera que ha estado congelada en gran medida desde que surgieron acusaciones de una conducta sexual inapropiada contra el astro, que ganó su primer Premio de la Academia como actor de reparto por “The Usual Suspects” (“Sospechosos habituales”) en 1995.

“Hay personas ahora que están listas para contratarme en el momento en que sea absuelto de estos cargos en Londres”, dijo Spacey en una rara entrevista publicada este mes en la revista alemana Zeit. Spacey dijo que los medios lo habían convertido en un “monstruo”.

Los cargos que involucran a hombres que ahora tienen entre 30 y 40 años datan de 2001 a 2013, abarcan la mayor parte de la década en que Spacey vivió en Gran Bretaña y se desempeñó como director artístico del Teatro Old Vic hasta 2015.

La caída de Spacey se produjo en medio del movimiento #MeToo en Estados Unidos cuando las acusaciones llevaron a que lo descartaran del thriller político de Netflix “House of Cards”, donde interpretó al personaje principal Frank Underwood, un congresista despiadado y corrupto que se convierte en presidente. Su participación entera en la película “All the Money in the World” (“Todo el dinero del mundo”) fue eliminada y sus escenas se volvieron a filmar con Christopher Plummer.

Spacey se convirtió en uno de los actores más célebres de su generación en la década de 1990, protagonizando películas como “Glengarry Glen Ross” (“Glengarry Glen Ross: Éxito a cualquier precio”) y “LA Confidential” (“Los Angeles al desnudo”). Ganó su segundo Oscar, a mejor actor, por película de 1999 “American Beauty” (“Belleza americana”).

Spacey tuvo su primer papel cinematográfico en varios años con “The Man Who Drew God” de 2022, del director italiano Franco Nero, y también en el papel del difunto presidente croata Franjo Tudjman en la película biográfica “Once Upon a Time in Croatia”. También protagoniza la película estadounidense próxima a estrenarse “Peter Five Eight”.

El Museo Nacional del Cine de Italia en Turín le otorgó su premio a la trayectoria en enero. También impartió una clase magistral y presentó una proyección con entradas agotadas de “American Beauty”, que se anunció como el primer discurso público de Spacey en cinco años.

Spacey elogió a los organizadores por “hacer una fuerte defensa de los logros artísticos” y por tener “le palle”, o las agallas en italiano, para invitarlo.