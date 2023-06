Yizette Cifredo dedica emotivo mensaje a Norwill y su esposo

La animadora Yizette Cifredo dedicó un emotivo mensaje a la actriz y comediante Norwill Fragoso y su pareja José Rivas, quienes se casaron ayer, sábado.

La ceremonia realizada en el teatro Raúl Julia en el Museo de Arte de Puerto Rico estuvo llena de amistades y compañeros de los medios de comunicación.

Cifredo le agradeció a Fragoso que le permitieron ser testigo y parte de la boda, momento importante en la vida de la actriz.

“¡Qué bendición que se encontraron! Sin duda, ustedes se merecen. Y aunque es una bendición para ustedes, tengo que pecar de egoísta, también lo es para quienes tenemos la fortuna de conocerles. ¡Ustedes hacen tanto bien! Como individuos y ahora más como pareja le hacen mucho bien al mundo. Así que, cliché o no, ¡qué bueno que se encontraron para hasta perderse juntos!”, expresó Cifredo.

Asimismo, la animadora, que se considera una “aprendiz, practicante y activista del amor”, le compartió lo que ha aprendido de las relaciones de pareja.

“Aprendí que para crecer en unión hay que querer estar. Hay que tener muchas ganas y creer. Hay que aceptar que somos dos compartiendo espacios. Aprendí que, ¡qué bueno que nos tenemos porque nos necesitamos! Escuché a Brené Brown (autora e investigadora) decir que es cierto que en pareja se logra un 100%. Pero que es mentira decir que es porque cada parte siempre pone su 50. Que a veces será 60/40, otras 30/70 y que la clave es saber cuándo nos toca completar lo que falta en el equipo para lograr la cuota”, comentó Cifredo.

“Solo sé que amar se hace con toda la intención; que cuando llegan los retos y cuando llega el dolor -porque llegarán- es posible molestarse y entristecerse desde el amor. Qué vivan los momentos donde todo fluye y qué vivan las reconciliaciones cuando no. No importa cuan ligero o pesado sea el momento que siempre, siempre, siempre pueda más el amor. El amor sí existe. Ustedes lo evidencian porque lo son. ¡Qué vivan los nuevos esposos!!!”, añadió.

La historia de amor

Tras muchos años de amistad, surgió el amor. Así comenzó la historia de amor entre la actriz Norwill Fragoso y el profesor José Rivas.

“Nosotros llevamos una amistad de mucho tiempo. No fue planificado, surgió […] Llegó un momento en que nos dimos cuenta que nos estábamos buscando mucho, y nos sorprendió la vida. Nos dejamos sorprender”, explicó Rivas en entrevista con Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).

“La amistad trascendió, se transformó […] Ese proceso de conocernos, ya había pasado. Éramos amigos, somos amigos”, añadió Fragoso.

En la relación de Rivas y Fragoso reina la complicidad. “Igual hay mucha admiración, de parte y parte. Yo soy su cheerleader”, indicó Fragoso.

“Y viceversa”, dijo Rivas entre risas.

Un reto que enfrenta la pareja, es la diferencia de horarios en el trabajo. Sin embargo, han aprendido a enfrentarlo.

“Por eso, cada vez que hay una oportunidad (de acompañarla al teatro) no me pesa para nada. Muchas veces no coincidimos”, indicó Rivas.

Según compartió la actriz, el día del compromiso, Rivas la invitó a un brunch. Algo usual para la pareja.

Estando allí, José le envío un video por la aplicación WhatsApp recordando todos los momentos que han vivido juntos. Al culminar el video, le preguntó si quería casarse con él.

“Yo empecé a llorar […] José dice que me puse jincha como un papel”, añadió la actriz.