Jennifer Lawrence confesó su incomodidad con los ‘actores de método’

Los actores de método son aquellos que viven y experimenten las emociones y experiencias de sus personajes en su propio ser, en lugar de simplemente representarlos externamente.

Muchos de los actores que emplean este tipo de técnicas son reconocidos por alcanzar picos altos de actuación que son premiados. Sin embargo, recientemente hay un sector, que cada vez crece más, donde se critica la tensión que esa técnica genera en el set.

La más reciente actriz que se refirió a ese tipo de técnica es Jennifer Lawrence, quien confesó que se sentiría nerviosa si le tocará un compañero de trabajo con esas técnicas de trabajo.

A través de una entrevista en el programa ‘Hot Ones’, la actriz reveló: “Me pondría nervioso trabajar con alguien que es Method”, dijo Lawrence. “No tendría idea de cómo hablar con ellos. ¿Tengo que estar en personaje? Eso me pondría nervioso. No he visto otro proceso [de actuación] por el que haya tenido curiosidad. No sabes de ellos todo el tiempo”.

Compañeros de trabajo de Lawrence

La ganadora del Oscar, puede presumir de haber trabajado con reconocidos actores como Leonardo DiCaprio y Christian Bale.

Lawrence mencionó su experiencia con Bale en “American Hustle”, asegurando que cambió su proceso de actuación mientras veía al ganador del Oscar entrar y salir del personaje mientras filmaba. Según Lawrence, el proceso de actuación de Bale no es ser Método 24/7, sino encajar en el personaje mientras la cámara se prepara para filmar.

“Siempre había sido muy intermitente hasta que hice ‘American Hustle’ y trabajé con Christian Bale”, dijo Lawrence. “Me di cuenta de que cuando la cámara comenzó a rodar y el equipo comenzó a prepararse, como 10 segundos para la acción, él comenzaría a prepararse. Vi eso y pensé: ‘Me parece una muy buena idea’. Así que empecé a hacer eso”.

Los actores de método también suelen utilizar la memoria afectiva, que implica recordar y evocar experiencias y emociones personales pasadas para conectarlas con las del personaje que están interpretando. Esto les permite encontrar una autenticidad emocional en su actuación.