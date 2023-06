Se acaba el amor entre la entrenadora personal de Karol G y el entrenador de Anuel AA

La entrenadora personal puertorriqueña y exparticipante del programa Exatlón Estados Unidos, Yarishna Ayala, confirmó su separación con el también entrenador Luis Ojeda.

A través de su Instagram, la entrenadora personal indicó que la relación finalizó tras cuatro años de matrimonio.

“Familia, desde siempre les he compartido todo los momentos especiales y felices sobre mi relación con Luis. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Fueron años de experiencia y aprendizaje que nos quedarán a ambos para toda la vida. No daré más declaraciones al respecto. Agradezco la comprensión a todas las personas que siempre han estado en mi vida y me han apoyado en mi carrera. Mis sueños e ideales continúan y espero contar desde hoy y siempre con su apoyo”, expresó.

Yarishna Ayala es la entrenadora personal de la cantante colombiana Karol G, mientras Luis Ojeda es el entrenador personal del exponente urbano Anuel AA.

Entrenadora personal de Karol G arremete contra críticos de los abdominales de la cantante

Ante los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales sobre la figura de la cantante colombiana Karol G su entrenadora personal, la puertorriqueña Yarishna Ayala, salió en defensa de esta al destacar el trabajo que ha realizado con su físico.

A través de su Instagram, la entrenadora personal y exparticipante del programa Exatlón Estados Unidos relató que desde hace un mes la cantante colombiana comenzó a entrenar fuertemente para su gira, además de hacer yoga y cambiar su alimentación. Aseguró que es por esta razón que se le ve con abdominales y una figura más esbelta en las fotografías que fueron publicadas la semana pasada cuando se le vio agarrada de manos junto al exponente urbano Feid en Miami.

“Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el echo de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra. Ha estado disciplinada como nunca antes, muchísimo muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado. A sus entrenamientos y nutrición sumó el Yoga que hace todos los días sin falta, además de los largos ensayos de coreografías. Razones por las cuales también ha estado un poco más alejada de las redes. Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo.Desde lo mas profundo de mi corazón se los dice una persona que la ve esforzarse a diario para lograr los cambios que hoy todos pueden ver en ella! Mis respetos Carolina”, escribió Ayala.

La foto donde se ve a Karol G y Feid juntos agarrados de manos ocurrió previo al concierto de este en Miami el pasado viernes. Con la foto, confirmaron su relación y funcionó para detener los ataques que han recibido por parte del exponente urbano puertorriqueño Anuel AA.

La semana pasada, Anuel estuvo en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico donde utilizó una camisa que leía: “Estás con Feid pero sabes que eres mía”.