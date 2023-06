De compositora para artistas a lanzar su propio álbum: Gale habla sobre “Lo Que No Te Dije”

Para Carolina Isabel Colón Juarbe ser cantante siempre había sido su meta desde que compuso su primera canción a los 7 años; 23 años más tarde lanzó su primer álbum bajo el nombre artístico Gale.

Gale, natural de Arecibo, confesó en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico que su proyecto “Lo Que No Te Dije”, que ya está disponible en todas las plataformas, es uno sincero y que la ayudó a sanar de una ruptura amorosa.

“Siempre digo para los que no me conocen y puedan hacer ‘click’ y entiendan mi propuesta, es como si Bad Bunny, Dua Lipa y Avril Lavigne tuvieran un bebé”, explicó Gale sobre su música.

Aunque la egresada de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, se adentró en el género de pop, no se limita pues también es compositora para artistas como Shakira, Fanny Lu, Jesse & Joy, María Becerra, entre otros.

“Me mudé allá [Miami] solita, toda mi familia acá en Puerto Rico y ahí es que se me da la oportunidad de componer para otros artistas y yo dije ‘bueno me da un miedo brutal porque yo siempre he escrito todas mis canciones sola en mi cuarto, pero dale’”, relató.

Luego desarrollarse como compositora, se le abrió la puerta con Sony Music para ser firmada como artista. No obstante, aún no deja de componer para otros cantantes, y aclaró que se disfruta ambos procesos.

“Yo siento que es como actuar, como ponerme en los zapatos de otra persona. Si yo entro al estudio para componer con otro artista desde el principio yo sé que mi rol ahí es ser compositora y que yo voy a ayudar a esta persona a todo lo que quieren decir a ponerlo en palabra, en melodías y hacerlo canción. Entonces desde el principio estoy un poco desligada de esa canción, yo sé que no es para mí”, relató.

Sin embargo, cuando compone música para su propio uso, Gale admitió que se siente más vulnerable. “Me da miedo”, confesó.

Asimismo, aseguró que en sus canciones no filtra sus sentimientos.

Su honestidad en su música ha resultado en que su álbum fue reconocido por la revista Rolling Stones como uno de los mejores álbumes del 2023.

“Eso se siente como wow, una bendición. Lo agradezco demasiado porque es algo que nace tan personal y algo tan mío, pero cuando ya sale y ver que conecta así de esa manera con la gente es increíble”, ratificó.

Actualmente, Gale seguirá en promoción de su álbum, incluso, tendrá una presentación mañana, jueves, a las 9:00 p. m., en Eco’s Sport Bar.

Mira la entrevista completa: