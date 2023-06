Nueva película de Spider-Man es retirada de cines en el mundo árabe, posiblemente por bandera trans

Esta imagen difundida por Sony Pictures Animation muestra a Miles Morales como Spider-Man, con la voz de Shameik Moore, a la izquierda, y Spider-Gwen, con la voz de Hailee Steinfeld, en una escena de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" . (Sony Pictures AP (Sony Pictures Animation/AP)

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La nueva y taquillera película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: a través del Spider-Verso”) fue retirada abruptamente de las carteleras de cine en más de una decena de países de mayoría musulmana sin explicación, aparentemente por la inclusión de un cartel con la bandera trans que aparece brevemente en el fondo de una habitación.

Empire Entertainment, la distribuidora en Medio Oriente de la película animada de Sony Pictures, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

No se anunciaron prohibiciones explícitas a la película, pero hubo indicios de que no llegará a las pantallas.

Tampoco se espera que “Across the Spider-Verse” se muestre en los Emiratos Árabes Unidos, dijo una fuente cercana a la película que no estaba autorizada a hablar públicamente. La fuente citó la censura rigurosa del país a películas para niños y espectadores más jóvenes.

En la página oficial de Twitter de Saudi Cinema, un comunicado con un afiche de la película adjunto decía que la organización no aprobará ninguna película que contradiga las regulaciones de contenido de medios de la nación y cuyas “productoras no se comprometan a implementar las enmiendas requeridas”.

La película de superhéroes que presenta al personaje de Marvel Comics Miles Morales como Spider-Man debutó en los cines de Estados Unidos a principios de junio, triplicando los ingresos del fin de semana de estreno nacional de su precuela ganadora del Oscar.

Inicialmente, estaba programada para estrenarse en Medio Oriente el 22 de junio, antes de la festividad musulmana de Eid al-Adha. La película se incluyó en carteleras de cine la semana pasada en países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Líbano y Egipto, pero fue retirada abrupta y silenciosamente.

No se dieron razones, pero la breve referencia transgénero podría haber ofendido a los países árabes donde las mayorías musulmanas, guiadas por la ley islámica o la sharia, a menudo consideran la homosexualidad y la identidad transgénero como pecaminosas y contrarias a sus creencias religiosas y normas sociales.

La película incluye una escena en la que se ve una bandera transgénero impresa con las palabras “Protege a los niños trans” colgada en la habitación de Gwen Stacy, una chica spider, cuya voz en inglés es interpretada por la actriz Hailee Steinfeld.

Los Emiratos Árabes Unidos, hogar de la ciudad futurista de Dubái y del rascacielos más alto del mundo, no han prohibido oficialmente la película. La federación de siete emiratos informó alguna vez el fin de la censura de los estrenos cinematográficos en un esfuerzo por impulsar su marca como un centro liberal atractivo para los extranjeros, pero ha seguido retirando algunas películas de sus salas.

Emaar Entertainment, una entidad estatal y empresa matriz de la importante compañía cinematográfica de los Emiratos Árabes Unidos, Reel Cinemas, confirmó a The Associated Press que no proyectará “Across the Spider-Verse”. La empresa atribuyó la decisión a Empire Entertainment, el distribuidor exclusivo de cine de las películas de Sony Pictures en Oriente Medio.

Se enviaron mensajes a Empire Entertainment, el Ministerio de Juventud y Cultura de los Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Arabia Saudita para conocer sus comentarios sin obtener respuesta.

En un incidente similar, el año pasado “Lightyear” de Disney fue prohibida en 13 países de mayoría musulmana por presentar una escena con un beso lésbico. La escena se eliminó de la película, pero se restableció después de que los empleados de Pixar protestaron por la respuesta de Disney a la legislación de Florida que los opositores denominaron como el proyecto de ley “No digas gay”.

“Into the Spider-Verse”, la precuela de “Across the Spider-Verse”, tuvo una temporada exitosa en la región cuando se estrenó en 2018. Los niños en el Líbano llevan mochilas con Miles Morales, el personaje principal de la franquicia y el primer Spider-Man negro, mientras que los centros comerciales de los Emiratos Árabes Unidos venden figuras de acción de los superhéroes de la película.

“Across the Spider-Verse” es la segunda parte de una trilogía que concluirá con una tercera entrega programada para llegar a los cines el próximo año.

La periodista de The Associated Press Lindsey Bahr contribuyó a este despacho.